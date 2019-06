Ni radiografías ni lentes oscuros: qué usar para ver el eclipse de sol

El eclipse de sol que se verá en el centro del país el próximo martes 2 de julio atraerá la atención de miles de personas. Sin embargo, a la hora de observar ese fenómeno astronómico de relevancia, hay que tener en cuenta algunas recomendaciones para preservar la salud visual, lo que incluye erradicar creencias populares ampliamente difundidas pero absolutamente contraproducentes.

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna bloquea cualquier parte del sol, ocultándola a nuestra vista. Así la brillante cara del astro queda cubierta gradualmente durante un eclipse parcial, que dura unas cuantas horas. Pero durante el breve período de un eclipse total, en el que la luna cubre por completo el sol (sólo por un par de minutos), la luz del día da paso a un cielo crepuscular. La atmósfera exterior del sol (conocida como la corona solar), aparece gradualmente y brilla como un halo alrededor de la luna que lo cubre.

Aunque es un fenómeno de inocultable belleza, exponer la vista sin protección puede causar severos daños. Pero no debe ser cualquier tipo de protección: únicamente sirven las lentes con filtro solar especialmente diseñadas para observar eclipses de sol, que deben cumplir las normas mundiales altamente específicas conocidas como ISO 12312-2.

"La luz del sol brillante no debería verse con una radiografía, ni un lente de sol convencional que se vende en ópticas o cualquier filtro artesanal; solamente con un lente especial que bloquee los rayos dañinos y esté diseñado para mirar eclipses", aseguró a MDZ la oftalmóloga María Laura Molina.

A su vez, señaló que "hay un solo momento del eclipse que puede verse directamente o con lentes convencionales: justo en el momento que el sol se oculta en formas total".

Exponer los ojos a los rayos solares, incluso con filtros inadecuados, podría causar daños permanentes en la visión: "Se producirían alteraciones permanentes en las células visuales, lo que se conoce como maculopatía, lo que derivaría en una pérdida permanente de una zona de la visión central", expresó Molina.

Por su parte, la American Astronomical Society y la American Academy of Ophthalmology recomiendan una serie de pasos para ver sin riesgo un a eclipse solar:

Examine cuidadosamente sus filtros o anteojos solares antes de usarlos. Si ve cualquier rayón o deterioro, no los use.

Lea y siga cuidadosamente las instrucciones que vienen con los filtros solares y/o los anteojos solares para eclipses. Ayude a los niños a asegurarse de usar adecuadamente sus visores solares manuales y sus anteojos para eclipse solar.

Antes de mirar directamente al sol brillante, deténgase y cubra sus ojos con los anteojos para eclipse o con el visor solar. Después de mirar al sol, voltéese en dirección opuesta, quítese el filtro – no se lo quite mientras esté mirando al sol.

El único momento en el que puede mirar el sol sin el filtro solar es durante el eclipse total. Cuando la luna cubre completamente el sol y todo se oscurece por completo, puede entonces quitarse el filtro y mirar esta experiencia excepcional. Luego, tan pronto como vuelve a aparecer la luz del sol, colóquese de inmediato el visor solar para ver la parte restante del eclipse, mientras el sol se va descubriendo parcialmente.

Nunca mire al sol no eclipsado o parcialmente eclipsado a través de una cámara, telescopio, binoculares u otros dispositivos similares, sin filtro. Esto es muy importante incluso si usted está usando anteojos para eclipse o si tiene un visor solar al mismo tiempo. Los intensos rayos solares que pasan por estos dispositivos podrán dañar tanto el filtro solar como sus ojos.

Consulte a un astrónomo experto si quiere utilizar un filtro solar especial con una cámara, un telescopio, binóculos u otro dispositivo óptico.

Por su parte, Molina señaló que "si no se tienen esos filtros especiales, se recomienda no ver el eclipse directamente, pero si igualmente se quiere presenciar ese acontecimiento, lo ideal sería no mirar al sol y mucho menos durante un tiempo largo, y si se está al aire libre, utilizar gafas con protección.