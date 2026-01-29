"Newell´s está en terapia intensiva y vamos a hacer todo para traer a Messi al club": el plan de Ignacio Boero

" Newell's es un paciente en terapia intensiva, estamos todos los días intentando que no se muera”. Con esa definición brutal, Ignacio Boero expuso el punto de partida de su gestión. Argentinos que construyen , el ciclo de MDZ sobre líderes de nuestro país, recoge la visión de quien siente que hoy la conducción rojinegra tiene un nivel de exposición similar al poder político.

“La misma exposición que tiene un gobernador, la tiene un presidente de un club”, dice Boero. Y reconoce que jamás pensó involucrarse en la interna, pero que el deterioro institucional lo empujó a hacerlo. “Nunca pensé que me iba a meter en la política, pero hace 10 años tomó un camino que dejó nuestra esencia. Empezaron a comprar jugadores deliberadamente, a no formar bien a los chicos en Bella Vista y tomó un camino que no es nuestra identidad”.

Su ingreso fue gradual, primero desde un rol colaborativo. “Empecé a meterme pero para colaborar. Después la persona que nosotros apoyamos no podía seguir participando y se fue dando”. Lo que encontró al asumir fue un escenario límite. “Embargado igual o peor que San Lorenzo". El pasivo actual ronda “35 millones de dólares”.

A pesar del presente crítico, Boero insiste en el peso internacional de la marca. “Newell’s es uno de los clubes más importantes de la Argentina. En el Mundial de Clubes decían que conocían a River, Boca y Newell’s. En el exterior es el tercer equipo más importante de Argentina”. Pero la contradicción es profunda: “Tenés un león dormido, manejado peor que un club de barrio”.

El deterioro deportivo también fue parte del diagnóstico. “Newell’s dejó de formar jugadores. Los libros de pases se prestan para muchas cosas, cosas raras, y fue cayendo en eso”, señala Boero.

El desorden contractual fue uno de los factores más graves. “La gestión anterior era malísima. A costo de que el plantel era el tercero de Argentina”. El directivo incluso recuerda el asombro interno: “No podían creer los contratos que había firmado Newell’s. Siendo el tercero mejor pago, casi nos vamos al descenso”. El resultado deportivo es contundente: “Desde que se juegan los playoffs, Newell’s no pudo entrar nunca a los ocho”.

En paralelo, Boero plantea cambios estructurales. “Estamos trabajando para modificar el estatuto. Para vender un auto que está tirado no podés y para traer un jugador de ocho millones no hay que pedirle permiso a nadie”.

"Haremos lo imposible y lo posible para que Messi venga"

Ignacio Boero presidente de Newell's - La Fábrica Podcast sobre Messi La Fábrica Podcast

Dos pilares: credibilidad y fútbol

Con pasado empresarial, asegura que la lógica de gestión es similar. “Trabajo desde los 18 años, tengo 53. Soy competitivo. Compito con Brasil, exportamos a China”. Busca trasladar esa mirada al club: “En una empresa es igual, que la gente entienda, que no se robe, que sea por un bien común”.

El plan financiero se apoya en credibilidad y avales personales. “Con avales personales, con otra gente que colaboró, con gente que está trabajando sin poner plata. Siendo creíble. Los que me conocen confían y así se va llenando el déficit”.

Pero el corazón del proyecto vuelve siempre al fútbol. “Newell’s es fútbol. Si el fútbol funciona va a una velocidad”. Y entonces detalla el nuevo esquema salarial: “Vamos a pagar un sueldo normal y con determinados objetivos formar el sueldo que el jugador quiere formar. Vos querés ganar X dinero, te puedo pagar si cumplís ciertos objetivos”.

Los números actuales muestran el desbalance. “Newell’s factura 20 millones de dólares por año y gasta 25 millones. Tendríamos que estar facturando 35 o 40 millones”. Por eso el foco está en la marca y la identidad: “En Newell’s jugó Maradona, de Newell’s salieron Messi, Griffa, Bielsa. Tenemos una historia riquísima”.

Ese ADN es el que Boero quiere reactivar con el golpe simbólico más fuerte: el regreso del mejor jugador del mundo. “Yo soy un convencido de que podemos traer a Messi”. Redobla la apuesta: “Vamos a hacer lo imposible y lo posible para que venga”.

En ese camino, recuerda gestos que marcan el peso emocional del club. “El Tata Martino dejó un contrato millonario con Colombia para venir cuando nos estábamos por ir a la B”. Y cuenta el consejo clave que recibió: “Me dijo que hay que armar una buena comisión directiva porque esto no lo salva una persona, es un grupo de gente”.

Ignacio Boero presidente de Newell's La Fábrica Podcast sobre el Tata Martino La Fábrica Podcast

El plan para la reconstrucción

La reconstrucción también apunta a inferiores. “Tenemos un sanatorio hermoso pero los médicos y enfermeros están muy mal”. Y es todavía más gráfico: “Había zorros dentro del gallinero”.

Hoy Newell’s sostiene una estructura enorme. “Entre 500 y 600 personas trabajan en el club”. En términos sociales el objetivo es duplicar la base: “Newell’s tiene 40 mil socios, debería tener 80 mil. Pero si el espectáculo es malo, los payasos son malos y uno no va al circo”.

Sobre el contexto del clásico y los ciclos, es tajante. “Son etapas. Cuando fuimos campeones en 2013 Central estaba en el Nacional B. Son ciclos”. Y deja una frase que impacta fuerte: “Ellos trajeron a Di María, nosotros capaz podemos traer a Messi”.

Boero da una definición personal que explica su involucramiento total. “Padre de familia, industrial, muy competitivo. Me gusta que mi país sea competitivo. Quiero que el club sea el mejor de Argentina”. Y sintetiza su objetivo máximo: “Que Messi juegue en Newell’s”.