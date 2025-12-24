Navidad, playlist de músicas y cuentos alusivos

La región de la Navidad ofrece una buenísima muestra de canciones con música disímil y de varias regiones del mundo, incluso del rock argentino , además de grandes piezas literarias en formato de cuentos para sumar a una mesa navideña fuera de la rutina .

Las siguientes recomendaciones son hasta contradictorias en gustos pero así es la vida en la diversidad más legítima. Intenta ser una recopilación para adentrarse en obras artísticas no siempre tan sofisticadas pero con algún interés en una Navidad que siempre renueva tendencias.

Las mejores versiones posibles de las grandes canciones navideñas están en un solo disco. No lo duden. Y por suerte "Joy to the World" de Pink Martini revive hasta el espíritu navideño.

Lanzado en 2010, estas versiones envejecen cada vez mejor gracias a la inspiración de esta pequeña gran orquesta de 12 músicos originaria de Portland.

Pink Martini comienza el disco (debo decir que en una época pero incluso hoy los artistas componen diez o más canciones y las reúnen en un disco; lanzar tres canciones por año es de flojos, creo). con una versión íntima de "White Christmas".

Le siguen una exuberante interpretación orquestal, cantada en japonés. El álbum canta a la paz y la celebración en muchos idiomas. Ya sea que le den al arreglo de "Little Drummer Boy un toque de Oriente Medio con lounge o canten "Silent Night" en alemán, árabe e inglés, Pink Martini garantiza que esta sea una verdadera fiesta multicultural.

Cuando se lo presentó y recuerdo perfectamente la época, Pink Martini decía que era un álbum navideño no confesional compuesto (en su mayoría) por esas canciones y otras festivas conocidas en diversas regiones del mundo.

Contar con la participación de la famosa cantante multilingüe China Forbes permite que ese concepto haya sido todo lo que estaba bien.

El grupo incluso hace nuevas elecciones para Hanukkah y Año Nuevo, presentando la conclusión de la oración de la Amidá con música ("Elohai, N'tzor") y "Ocho Kandelikas", una canción sefardí cantada en ladino.

"Joy to the World" permite a los oyentes escuchar las fiestas con nuevos oídos, y tal vez también verlas con nuevos ojos.

Merry Christmas Darling - Carpenters

La letra de esta canción fue escrita en 1946 por Frank Pooler, director del coro de la Universidad Estatal de California, donde Karen y Richard Carpenter formaban parte del coro.

All I Want for Christmas Is You' - Mariah Carey

Es una canción de amor animada que habla de priorizar el tiempo con la pareja antes que recibir regalos. Ha recibido elogios de la crítica. The New Yorker la describe como "una de las pocas incorporaciones modernas dignas al canon navideño". Son jodidos los del New Yorker: es su mito fundante.

Wonderful Christmastime - Paul McCartney

Puede que sea una de las canciones más cursis de Sir Paul, pero es un clásico navideño que te hará sentir bien. La canción es de 1979.

2000 Miles - The Pretenders

Esta balada navideña es una de las canciones más exitosas. Los llevó al número 15 en 1984. Aunque muchos creen que la canción se refiere a dos amantes a distancia que se extrañan en Navidad, en realidad fue escrita para James Honeyman-Scott, el guitarrista original del grupo, quien falleció el año anterior a su lanzamiento.

Jingle Bell Rock - Bobby Helms

Clásica canción navideña lanzada por primera vez por Bobby Helms en 1957. Se ha convertido en una de las canciones más escuchadas durante la temporada navideña. Es la canción insignia de Helms.

White Christmas - Bing Crosby

Esta canción navideña posiblemente inició todo. Escrita en 1940 por Irving Berlin, la versión de Bing Crosby se convirtió en el sencillo más vendido de todos los tiempos. La grabó para la película Holiday Inn de 1942. Se hizo particularmente popular durante la Segunda Guerra Mundial.

It's Beginning to Look a Lot Like Christmas - Michael Bublé

Podríamos haber elegido cualquier canción del álbum navideño de Michael Bublé, pero esta se ha convertido fácilmente en su melodía navideña característica.

Siempre que alguien recomienda o intenta compartir recopilaciones hay problemas. Siempre alguien se va a calentar. Es sabido. Y es parte de la religión. Aclarado esto ahí vamos y comenzaré por dos canciones del rock argentino sobre la Navidad que han sido misteriosamente agigantadas. Y no llegan a cachivache pero que andan por ahí.

La primera es la versión hardcore “Noche de Paz”, de Sumo, una banda que cambió la bocha pero de verdad. Este clásico navideño parece una tontería, si se la compara con el vuelo artístico incomparable y genialidad de Luca Prodan en "Mañana en el Abasto".

La otra canción para evitar es una de Fito Páez llamada "Navidad negra". No caigan en la trampa. Es como una canción que intenta ser una letra de Roberto Arlt pero ensamblada en la Triple Frontera. Repito: es una trampa.

Lo que sí está más que bien es un clásico de León Gieco, “La Navidad de Luis”, cantado por varias generaciones. Un legado de los tantos que marcan la carrera de un artista popular que es pionero del rock argentino.

Todos queremos ser amigos de Gieco y Gieco también quiere más amigos que admiradores. Una definición de su grandeza. Todos queremos ser amigos de Gieco y Gieco también quiere más amigos que admiradores. Una definición de su grandeza.

Dicen que es una especie de villancico pero la canción tiene el sonido y estilo de Charly García por donde se mire. Hablo de "Oh, Tía", una historia familiar hecha canción con la Navidad como excusa. García ha dado su versión sobre el asunto.

"Me acordé de un tema y me acordé de ella, de la tía Mecha, y la asocié con la Navidad, la reunión de la familia y todo eso. Yo pasaba mis veranos en su casa, en Castelar. La Navidad y el Fin de Año eran más bien festivos. Incluso a mi primo Joaquín, el jesuita, el que me enseñó a jugar al truco, una noche de ésas le pregunté por Dios y me dijo que era como explicarle a un chico de 8 años la Teoría de la Relatividad".

Embed - Charly García - Oh Tía (4K 2007)

La banda El Mató a un Policía Motorizado lanzó el álbum "Navidad de reserva". Me gusta más la música que las letras. Igual, no entiendo mucho: siempre me parece que una canción se parece a todas las otras. Pero debo ser yo.

La canción "Navidad" de Miranda está bastante mejor. Dicen que es un hit y por qué dudarlo.

Con más peso y profundidad, el "Villancico del horror", grabado por Divididos, es un intento que aborda la lírica y la música de un modo menos prejuicioso. Es una canción muy inquietante y lograda. Experimental.

Acaso el cuento corto más célebre relacionado con la Navidad hasta el momento sea el escrito por O. Henry, bajo el título "El regalo de los Reyes Magos", a principios del siglo XX.

Es probable que también sea el mejor que haya escrito en su loquísima vida como creador literario. Es probable que también sea el mejor que haya escrito en su loquísima vida como creador literario.

En Argentina tuvimos ventaja respecto a la calidad literaria de O. Henry, quien hizo historia gracias a los giros que utilizó en los finales de sus relatos. En nuestro país fue ponderado muy tempranamente por el ojo infalible de Jorge Luis Borges. Paradojas de un ciego.

Tan infalible Borges, tan monstruosamente dotado de un talento singular, escribió en una sección de la revista Hogar, en junio de 1935, que los cuentos de O. Henry estaban entre los mejores del mundo. Lo hizo apenas 25 años después que su admirado muriera a causa de una cirrosis hepática. No existía internet, los aviones no eran tan frecuentes y las novedades llegaban a este confín del mundo con bastante retraso. Pero Borges estaba conectado con todo: un radar humano.

Para agigantar la leyenda del cuento de Navidad pese al título engañoso que implica a los Reyes Magos, se dice que fue escrito por encargo de una revista. Y que no se le ocurría nada. Y que en las últimas tres horas antes del plazo de entrega le "salió" ese prodigio. Dicen que en ese tiempo fue acompañado por una botella de whisky. No parece habladuría.

El cuento narra la historia de un joven matrimonio que se enfrenta al reto de comprarse regalos de Navidad en forma secreta y con muy poco dinero. Cada uno posee un objeto preciado: la hermosa cabellera larga de Della y el reloj de bolsillo de oro de Jim. Mientras luchan por encontrar regalos significativos, sus decisiones conducen a un final inesperado que se ha hecho famoso como un ejemplo de ironía cósmica y una lección atemporal sobre el amor y el sacrificio.

“La Navidad de un niño en Gales”, de Dylan Thomas, en cambio, es otra mirada sobre esta fecha tan ineludible de todos los tiempos. En un pasaje del cuento, se dice: "Siempre hay tíos en Navidad. Los mismos tíos". Ese tono marca el registro de una evocación difusa que remite al paraíso perdido de la infancia.

Entre la literatura para adolescentes y con énfasis en lo gótico no se puede pasar por alto la lectura de "Un Papá Noel secuestrado”, de L. Frank Baum, el mismo autor de El mago de Oz. El inicio es categórico.

"Papá Noel vive en el Valle de la Risa, donde se alza el enorme y destartalado castillo donde se fabrican sus juguetes. Sus obreros, seleccionados entre los ryls, knooks, duendes y hadas, viven con él, y todos están muy ocupados de un año para otro. Se llama el Valle de la Risa porque allí todo es alegría y felicidad. Para reír hay que ser feliz; para ser feliz hay que estar contento. Y en todo el Valle de la Risa de Santa Claus reina la satisfacción suprema".

Pero en esta suerte de utopía del paraíso jesuíta todo se complica por los enemigos de Papa Noel. Y en Nochebuena cinco demonios lo sacan de su trineo con un lazo en un secuestro muy bien planeado. Si los tranquiliza puedo acotar que todo termina bien. Es literatura, ¿no?

Una pieza de humor, y sí, tenía que ser inglesa, es el cuento "Navidad en Thompson Hall", de Anthony Trollope, fechado a finales del siglo XIX. Una pieza de humor, y sí, tenía que ser inglesa, es el cuento "Navidad en Thompson Hall", de Anthony Trollope, fechado a finales del siglo XIX.

El relato propone malentendidos y complicaciones a partir de las obligaciones familiares durante las fiestas. Con el frío invierno francés como telón de fondo, muestra la combinación de dinámicas sociales y relaciones personales típicas de la época victoriana.

La historia explora el delicado equilibrio entre el deber y el caos de las expectativas familiares durante las fiestas, culminando en una resolución sorprendente y desenfadada. Más british no se consigue.

Quiero incluir en esta playlist el relato “Un recuerdo de Navidad”, de Truman Capote, con una particularidad: se puede oír en la voz del niño mimado de la High Society de New York que luego lo confinó al olvido por las revelaciones que en formato de no ficción publicara el autor de "A sangre fría".

Embed - Truman Capote Reading His "A Christmas Memory" - Original 1959 Album - Spoken Word

En la literatura argentina existe un cuento muy poco conocido de un escritor costumbrista en el mejor de los sentidos, como lo fue Pedro Orgambide. Se trata de “Un brindis por la felicidad”, publicado en 1965.

Por esos asuntos de los derechos de autor y para no infringir ninguna norma, acorde al espíritu navideño, apenas incluyo el comienzo del texto. Pero a quien le interese es solamente ejercer el gugleo para encontrarlo en su versión completa.

“En la oficina alguien hizo un pájaro de papel. Todos cobraron el aguinaldo. Todos se fueron a beber. Todos se emborracharon convenientemente. Y ahora en el bar sólo quedan un hombre y una mujer”.

Hay varios intentos entre los escritores argentinos por registrar la Navidad. En mi entender, fallidos. Ya no melosos, sino malos. Ni hablar sobre los poetas que audazmente han compartido sus experimentos. La osadía del arrogante en su esplendor.

Por último, y para hacer honor a una industria tan argentina como el dulce de leche, la del cine, no se puede soslayar una película que parece menor, pero que, muy por el contrario, es un mecanismo de relojería que de tan ajustado parece simple.

La película "Felicidades" fue dirigida por Lucho Bender y su estreno es una señal a considerar: corría el año 2000. El guión le corresponde al propio Bender, al también actor Pablo Cedrón y a Pedro Loeb.

Está en YouTube para quienes disfrutan del cine argentino y sus logros artísticos tan legítimos y reconocidos en todo el mundo, salvo por los presidentes de Argentina (e incluyo a la señora de Kirchner, que hizo un kiosco más en su extensa nómina de emprendimientos estatales fracasados).

"Felicidades" es una película coral, esto es, con varias historias dentro de la gran historia, que incluso se cruzan en algún momento pero de un modo casi accidental.

Hay trabajos actorales imperdibles. Lo primero que recuerdo son las escenas entre Cacho Castaña y Alfredo Casero, pero Carlos Belloso también destaca, así como Pablo Cedrón y Luis Machín y un impresionante Marcelo Mazzarello.

A decir verdad quien es el protagonista no está mal pero no es protagonista. No te enojes Gastón Pauls. A decir verdad quien es el protagonista no está mal pero no es protagonista. No te enojes Gastón Pauls.

Transcribo entre los miles de comentarios que acompañan la película en YouTube algunos que me parecen muy representativos.

Escribió @macarenapazlugo6397: "Nuestro humor y nuestra melancolía. Viva el cine argentino!". Y @MarceMartinezDibuja también: "Hermosa película. En casa tenemos la tradición de verla para estas fechas todos los años. Y este video está en la mejor calidad que me he podido cruzar!".

Felicidades, Feliz Navidad. O que sea leve, según el cliente.