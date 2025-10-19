Charly García cumple 74 años, quién diría

Nadie iba a apostar a favor del músico genial Charly García acerca de que un día iría a festejar los 74 años de vida, ya que la vida del artista que escribió gran parte del rock en Argentina valía dos mangos con cincuenta y hasta él mismo se encargaba de aclararlo.

Pero sucederá, el próximo jueves, cuando Carlos Alberto García Moreno deba soplar 74 velas de un pastel al que posiblemente le coloquen una sola velita, como para ir resumiendo.

Y uno podría entender que el reciente lanzamiento del dúo Charly García y Sting es también un compendio, un gesto global de quien no es el fundador ni creador del rock argentino, pero sí, desde luego, el que aportó todo, hasta llevarlo a una calidad inusitada. García es el rock en Argentina, sin vueltas.

En Argentina, sabemos, no nos ponemos de acuerdo en casi nada. Nos incentiva estar en desacuerdo, confrontar sin razones, cuestionar hasta el mínimo detalle.

Dificilísimo lo que han conseguido ambos. Casi inexplicable.

Quizá ese video de Charly con Messi hace pocas semanas en el Monumental es el registro de lo inaudito: dos potencias se saludan.Y se admiran mutuamente, con un respeto que tiene poco que ver con la argentinidad de estos días.

Sin embargo, ellos dos son los símbolos unánimes de esta Argentina peleadora, enojada. Por esto también feliz cumpleaños Charly García.

charly garcía cumpleaños Charly García en uno de los momentos más increíbles como rock star a tiempo completo. Fue en un hotel de Mendoza. Chapuzón cósmico. ¿Por qué la pasó más mal que bien en esta ciudad?

Charly en Mendoza

Quién irá a escribir ese libro o hacer un audiovisual recopilando todos y cada uno de los escándalos que vivió Charly García en Mendoza. El final es increíble: un tipo arrojándose por la ventana de su habitación de hotel a la piscina, varios pisos abajo, en clavado invertido muy simétrico. Salvaje. Matemático. En fin, una perfomance muy Charly García. Video del suceso, histórico.

Charly García no creo que supiera que alguien iba a filmarlo.

Pero como casi todo en su vida, su larga vida, digamos, sucedió.

No tengo un registro pormenorizado de la cantidad ni de las fechas en las cuales el maestro fue en Mendoza centro del escándalo y no por la música, que, de lejos, e incluso en sus peores etapas, ha sido genial e inspiradora. Y premonitoria.

Pero es impresionante relacionar a Mendoza en la carrera de Charly como un lugar maldito, acaso el sitio en donde tuvo mayores problemas con la policía, la justicia y el público.

En 1987 fue el primero de los escándalos. Esto es lo que dijo días después, en una entrevista, dando su versión.

Este incidente en Mendoza es de 2008, más heavy. TN lo informó en el acto, de este modo.

Y esta es una opinión de la cual creo que hoy, a los 74 años, Charly García haya olvidado. O no suscriba. O sí, pero no lo dirá. O no le importa nada (la más probable, tal vez).

Pienso muy en la intimidad que la serie de despelotes alrededor de Charly García en Mendoza hablan más de los mendocinos que de Charly García. Y si alguien se comportó de acuerdo al reglamento no escrito del tipo con rock ése fue Charly en Mendoza.

No afirmo que esté bien o mal, digo: algo aquí lo encendía aún más. Y en Mendoza ser distinto es casi un delito, por lo cual tipos como Charly están condenados a tener problemas con los guardianes de un orden y progreso que es una vana ilusión, un pretexto para no intentar nada diferente.

Qué vida hubiera tenido Quino, si nunca hubiera decidido irse a vivir a otro lugar. O Leonardo Favio. O Marciano Cantero. Sospecho que una muy distinta a la que finalmente trazaron.

Charly García 2.jpg

Charly García historia

“No me banco las hormigas, por favor pásame el raid”, cantaba Charly, hace varios años, cuando el dengue aquí era cosa de los aventureros, los que se iban al Amazonas o al Africa.

Pero como siempre, todo lo que sucede en Argentina, ya ha sido cantado, escrito o dicho por Charly García. Caiga quien caiga, guste o no.

Así también le ha ido a él en los últimos años. Debe resultar espantoso ser creativo y genial en un país condenado a ser de cuarta con aspiraciones a primero.

No ha habido demasiadas opciones. “Estaba en llamas cuando me acosté”, dice en otra de sus canciones, fechadas en 1995. Es un poco lo que le sucede a millones de argentinos cuando apagan el televisor para emprender el descanso nocturno. Pero a veces el relax no alcanza. El desayuno, asistiendo a las noticias matinales, no es mucho mejor: confirma o empeora todo lo dudoso que nos quedaba pendiente por saber.

“De chiquito fui aviador, pero ahora soy un enfermero”. Imposible no pensarlo: la metáfora resume el destino argentino. Se nos suele ver levantando vuelo aunque, por lo general, descarrilamos, hasta abarrotar las salas de urgencia, en busca de cura, sanación o, al menos, un poquito de alivio: “Yo no quiero volverme tan loco, no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón”. Nadie la quiere, Charly.

Todo indica que una de las últimas generaciones lúcidas, medianamente interesantes, terminó yéndose del país cuando sucedió aquello en las universidades, lo que se conoce como la noche de los bastones largos. Uno de los símbolos de los tiempos dorados fue la suerte corrida por un extraño aparato, hablamos de 1966, al que se llamó Clementina.

Se trataba de una computadora que fue destruida por las autoridades universitarias en complicidad con el aparato represivo encabezado por el presidente de facto Onganía. No sería la única iniciativa educativa desgraciada. La feroz represión desatada significó el exilio de centenares de hombres y mujeres inteligentes. Entre otros, Gregorio Klimovsky, una de las máximas eminencias en lógica matemática y filosofía.

Charly García Charly García nombrado Honoris Causa en la Universidad de Buenos Aires.

Rock argentino

“Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría” (Charly, 1980: la morsa era Onganía, tortuga, en cambio, le decían al presidente Arturo Illia).

Las generaciones posteriores hicieron el amor, pero también la guerra. Y otra vez intentaron borrarla de nuestra memoria (“los amigos del barrio pueden desaparecer…”). Y cuando aquello terminó, la nueva generación se encontró, otra vez, con la guerra, de las más estúpidas en la historia del universo, Malvinas: “No bombardeen Buenos Aires, no nos podemos defender. Los pibes de mi barrio se escondieron en los caños, espían al cielo, usan cascos, curten mambos, escuchando a Clash”.

Luego viviríamos una fiesta, en la que Charly, embriagado, seducía al otro Charly (el orden de los factores no altera el jolgorio). Pero ya era una carrera loca y suicida, con destino a la nada, un baile narcótico, las últimas risas desencajadas antes de la hecatombe, el acabose. Que siempre llega. Esa vez hubo fecha: diciembre, 2001.

Aún lloramos esos muertos y penamos por lo que se fue, lo que nos sacaron, lo que no advertimos, lo que entregamos, lo que sufrimos (“Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir como digan”).

Si es posible pensar en esperanzas, si acaso ninguna anestesia ha conseguido dormirnos del todo, deberíamos celebrar que Charly se encuentre decidido a vivir una vida mejor, más cerca del piano que del arpa. Es que si uno lo piensa bien, si uno lo oye mejor, algo bueno quizá podría pasarnos. Sólo es aguardar una próxima canción.

El verdadero arte suele anticiparse a la realidad. Quizá haya llegado la hora de amar sin matar. A Charly, al país, a tu vecino.

Feliz cumpleaños, maestro. Mil disculpas por lo vivido en Mendoza. Y gracias. Totales. Say no more.