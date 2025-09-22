Los artistas compartieron la información a través de las redes sociales y los fanáticos estallaron de alegría.

Charly García y Sting son sin lugar a dudas dos referentes en el ambiente artístico. En las últimas horas, confirmaron la noticia de que finalmente realizarán una colaboración y dieron a conocer todos los detalles a través de las redes sociales.

Los compositores compartieron un grato momento en el mes de febrero, cuando el músico británico llegó al país para realizar su show. El encuentro tuvo lugar en el backstage del Movistar Arena, donde el inglés se presentó junto a Dominic Miller y Chris Maas.

Ese encuentro alegró sin lugar a dudas a los fans, pero el anunció de la colaboración generó una enorme revolución. El nombre del tema musical es "In The City" y se estrenará de manera oficial el día 9 de octubre, pero ambos publicaron un pequeño adelanto.

Video: Charly García y Sting anunciaron su colaboración Charly García anunció su colaboración con Sting y promete ser un éxito: los detalles

En el video promocional se puede ver a Charly recorriendo las calles de la ciudad de Buenos Aires y a Sting haciendo lo mismo, pero en las enormes calles de Nueva York, mientras de fondo suenan los acordes de la canción que causará sin lugar a dudas una euforia sin límites.