¿Por dónde va Papá Noel? Seguí su recorrido en vivo

Google vuelve a habilitar Santa Tracker para seguir, minuto a minuto, el viaje de Papá Noel por todo el mundo en la previa de la Navidad.

Como en cada Navidad, Google lanzó nuevamente "Santa Tracker", la plataforma que permite seguir el recorrido de Papá Noel por todo el mundo. Foto: Google

En la antesala de la Navidad, Google vuelve a ofrecer una de sus propuestas más esperadas por grandes y chicos: la posibilidad de seguir en tiempo real el recorrido de Papá Noel mientras reparte regalos alrededor del planeta. La plataforma Santa Tracker ya está activa y permite conocer por qué lugar del planeta se encuentra el trineo guiado por los renos.

Para acceder, solo hay que ingresar a santatracker.google.com, donde se despliega un mapa interactivo que muestra todas las ciudades que ya visitó Santa Claus, su ubicación actual y las próximas paradas. Además, el sitio cuenta con un reloj regresivo que marca cuánto falta para el inicio oficial de la Navidad en cada región.

Cómo funciona Santa Tracker Santa Tracker es una plataforma web —también disponible como aplicación— con una estética navideña que combina entretenimiento y tecnología. Durante todo el año ofrece juegos, videos animados y actividades educativas, pero su función principal se activa en Nochebuena, cuando comienza la simulación del seguimiento en vivo de Papá Noel desde el Polo Norte.

Según explica Google, el recorrido se realiza siguiendo los husos horarios: Papá Noel avanza aproximadamente un huso horario hacia el oeste por hora. El viaje comienza en el Extremo Oriente ruso, continúa por Asia, Europa, África y América, y finaliza en Hawái antes de regresar al Polo Norte.

Cuánto dura el viaje de Papá Noel El recorrido completo de Papá Noel dura unas 25 horas. La primera parada se produce alrededor de las 22 (hora local del Extremo Oriente ruso) y, con el correr de las horas, el trineo va avanzando por cada continente. De esta manera, también se puede estimar el horario aproximado en el que Papá Noel “llega” a la Argentina durante la madrugada del 25.