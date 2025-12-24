¿Por dónde va Papá Noel? Seguí su recorrido en vivo
Google vuelve a habilitar Santa Tracker para seguir, minuto a minuto, el viaje de Papá Noel por todo el mundo en la previa de la Navidad.
En la antesala de la Navidad, Google vuelve a ofrecer una de sus propuestas más esperadas por grandes y chicos: la posibilidad de seguir en tiempo real el recorrido de Papá Noel mientras reparte regalos alrededor del planeta. La plataforma Santa Tracker ya está activa y permite conocer por qué lugar del planeta se encuentra el trineo guiado por los renos.
Para acceder, solo hay que ingresar a santatracker.google.com, donde se despliega un mapa interactivo que muestra todas las ciudades que ya visitó Santa Claus, su ubicación actual y las próximas paradas. Además, el sitio cuenta con un reloj regresivo que marca cuánto falta para el inicio oficial de la Navidad en cada región.
Cómo funciona Santa Tracker
Santa Tracker es una plataforma web —también disponible como aplicación— con una estética navideña que combina entretenimiento y tecnología. Durante todo el año ofrece juegos, videos animados y actividades educativas, pero su función principal se activa en Nochebuena, cuando comienza la simulación del seguimiento en vivo de Papá Noel desde el Polo Norte.
Según explica Google, el recorrido se realiza siguiendo los husos horarios: Papá Noel avanza aproximadamente un huso horario hacia el oeste por hora. El viaje comienza en el Extremo Oriente ruso, continúa por Asia, Europa, África y América, y finaliza en Hawái antes de regresar al Polo Norte.
Cuánto dura el viaje de Papá Noel
El recorrido completo de Papá Noel dura unas 25 horas. La primera parada se produce alrededor de las 22 (hora local del Extremo Oriente ruso) y, con el correr de las horas, el trineo va avanzando por cada continente. De esta manera, también se puede estimar el horario aproximado en el que Papá Noel “llega” a la Argentina durante la madrugada del 25.
Además del seguimiento en tiempo real, Santa Tracker permite conocer tradiciones navideñas de distintos países y acceder a juegos temáticos ideales para compartir en familia mientras se espera la llegada de la Navidad.
Una propuesta clásica que se renueva cada año y que, una vez más, invita a vivir la Nochebuena con un toque de magia digital.