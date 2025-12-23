Papá Noel ya comenzó su viaje: cómo se puede seguir en vivo

Los más chicos esperan con ansias la llegada de Papá Noel, y existen algunas formas de poder seguir su recorrido en vivo y en directo.

Solo quedan unas pocas horas para la noche de Navidad y muchas personas (principalmente los más chicos) esperan la llegada de Papá Noel, con su trineo y bolsa llena de regalos. Para esto, existen algunas formas de poder acompañar al personaje navideño en esta fecha especial.

Flight Radar: rastreá a Papa Noel en tiempo real Flight Radar, el famoso rastreador de tráfico aéreo en tiempo real, lanzó una edición especial para estas fiestas. Ahora, además de ver el trayecto de los aviones, se podrá seguir el recorrido del "R3DN053", el trineo de Santa Claus.

"ÚLTIMA HORA: Después de un análisis exhaustivo y una extrapolación de los datos en vivo de #SANTA1 ADS-B, parece que el barbudo dador de regalos ha puesto rumbo a Rovaniemi, Finlandia", postearon desde la cuenta oficial de Flight Radar. Podes verlo haciendo click acá.

flight radar papa noel Esta era la ubicación del trineo al momento de redactarse esta nota. Google sigue a Papa Noel Por su parte, Google lanzó "Sigue a Papa Noel", el sitio ideal para que las familias celebren estas fiestas. Allí, se podrán encontrar juegos divertidos, educativos e interactivos para todas las edades.