Murió Michel Rolland, reconocido enólogo francés

Michel Rolland murió este viernes a causa de infarto fulminante. El histórico enólogo francés trabajó en cientos de bodegas en más de 10 países, incluyendo Argentina, pero especialmente en Mendoza.

"Michel nos ha dejado hoy a causa de un infarto fulminante", informó la familia de Rolland desde la cuenta oficial de Bodegas Rolland. "Aún estaba lleno de energía, proyectos, planes de viaje. Puede ser que su corazón se vio abrumado por esa vida ajetreada que tanto amaba, por sus 55 años de arduo trabajo, sus viajes a todas las latitudes del mundo, su lado pasional y su vida de bon vivant", amplía el comunicado de su propia bodega.

En las emotivas palabras publicadas este viernes, se aclara: "Que cada uno lo recuerde por su ingenio, su risa, sus arrebatos, a veces fugaces, su generosidad, su talento, su tenacidad para trabajar. Fue un pionero en su profesión. Que vida magnífica vivió, como una aventura. Extrañaremos su entusiasmo y energía contagiosa, como su amor y su generosidad".

La despedida Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, fue una de las primeras en publicar un mensaje sobre Rolland. "Lamento profundamente el fallecimiento de Michel Rolland, una figura clave en la vitivinicultura a nivel mundial y un protagonista indiscutido en el desarrollo y posicionamiento del vino argentino. Su trayectoria, su conocimiento y su mirada innovadora dejaron una huella imborrable en Mendoza y en toda la industria. Acompaño a su familia, amigos y a toda la comunidad vitivinícola en este momento", comentó.