Murió en Mendoza el primer paciente con gripe A H3N2 del país

Es la primera víctima fatal de gripe A H3N2 en el país. El hombre de 74 años tenía patologías previas y fue atendido en el Hospital Carrillo.

La directora del Hospital Carrillo, Beatriz Montenegro, confirmó este lunes el primer fallecimiento en Argentina a causa de la gripe A H3N2. El deceso, ocurrido en esta provincia, representa también la primera muerte por este virus notificada en el país, según los datos oficiales disponibles y la confirmación de la autoridad sanitaria local.

"Su muerte fue esta mañana muy temprano", informó Montenegro en diálogo con MDZ Radio. La profesional detalló las circunstancias del caso: "Sabíamos que el paciente tenía una infección por esta gripe H3N2 y que sus patologías previas, sus condiciones de base fue lo que llevó a que tuviera estas complicaciones y este deceso fatal". Al ser consultada específicamente sobre si se trataba del primer caso fatal en el territorio nacional, la directora respondió: "Hasta donde yo tengo conocimiento, así es".

Escuchá la entrevista completa en MDZ Radio: 20-01-2026 - DT - BEATRIZ MONTENEGRO - DIR HOSPITAL CARRILLO Perfil del paciente y seguimiento de contactos El fallecido era un hombre de 74 años con ciudadanía española, residente en ese país desde hacía dos décadas, que había llegado a Mendoza en un vuelo procedente de Europa para visitar familiares. "Él había recibido la vacuna en España, por lo menos", aclaró Montenegro, destacando que aun con la inmunización, las condiciones de base del paciente resultaron determinantes.

El paciente ingresó al Hospital Carrillo el 17 de diciembre y fue manejado con estrictos protocolos de aislamiento. "Se lo tuvo en aislamiento los primeros días, que es lo que nosotros sabemos que es el mayor [periodo] de incubación y contagio", explicó la directora. Se realizó un seguimiento exhaustivo de todos sus contactos estrechos, incluyendo familiares con los que había convivido en Mendoza y aquellos con los que viajó. "La familia, ninguno de sus miembros, ni los que viajaron con él, ni los que los alojaron acá en Mendoza, tuvieron síntomas", afirmó.

Mecanismo de la complicación y llamado a la vacunación Montenegro describió el proceso clínico que suele desencadenar un desenlace fatal: "Los pacientes con enfermedades previas, [el virus] los deja vulnerables a esta infección. Empieza a complicar, la neumonía se suele hacer bacteriana y comienza a descompensar esas otras patologías que el paciente tenía en forma crónica".