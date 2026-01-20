Comodoro Rivadavia continúa bajo alerta y con evacuaciones masivas

Continúa el alerta en Comodoro Rivadavia por el avance del movimiento de suelos en la ladera sur del cerro Hermitte , luego de que el Concejo Deliberante resolviera declarar la emergencia geológica y urbanística en la ciudad. En las últimas horas se conoció que ya son alrededor de 300 las personas evacuadas y hay más de 500 las viviendas afectadas.

El norte de la ciudad concentra el mayor impacto, especialmente en los barrios Sismográfica, El Marquesado, Los Tilos y Médanos. Allí, numerosas familias debieron dejar sus casas ante el peligro de derrumbes y el posible colapso de estructuras.

El fenómeno se inició durante la madrugada del domingo y fue ganando intensidad con el paso de las horas. Ante este panorama, el lunes el Municipio dispuso la autoevacuación inmediata y desplegó equipos de emergencia que trabajan sin pausa en el área comprometida.

Los daños son significativos: grietas profundas en viviendas, hundimientos en la calzada, muros desplazados y techos afectados. A esto se sumaron roturas en redes subterráneas de gas y agua, además de un corte de energía eléctrica que se produjo durante la primera noche del desplazamiento.

En las últimas horas se ordenó el desalojo completo del barrio Médanos y se cerró el perímetro afectado, debido al riesgo extremo de permanencia. Mientras algunos vecinos lograron rescatar pertenencias, otros debieron abandonar sus hogares de manera intempestiva por la velocidad del deslizamiento.

Las personas damnificadas reciben asistencia del Municipio, fuerzas de seguridad y equipos de apoyo psicológico, que acompañan a quienes perdieron sus casas o fueron desplazados de forma repentina.

Polémica por un estudio geológico

La situación también dejó al descubierto una advertencia ignorada. Un estudio técnico del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), elaborado en 2002, ya advertía sobre los riesgos de urbanizar el cerro Hermitte, señalando que el barrio Sismográfica se asentaba sobre materiales naturalmente removidos.

Ese informe alertaba que la expansión urbana podía derivar en hundimientos del terreno, daños estructurales en viviendas y severas afectaciones en las redes de servicios, un diagnóstico que más de veinte años después se manifiesta con crudeza.