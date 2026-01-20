Emergencia geológica en Comodoro Rivadavia: un informe técnico lo advirtió hace más de 20 años

La ciudad de Comodoro Rivadavia , Chubut , se encuentra profundamente conmocionada luego del derrumbe del cerro Hermitte el domingo a la madrugada. Posteriormente, se declaró la emergencia geológica y urbanística por 90 días.

Así lo dictaminó el Consejo Deliberante de la ciudad, con el fin de "implementar las acciones necesarias para mitigar los riesgos derivados de la inestabilidad del suelo en el área".

El hecho afectó principalmente a los barrios Sismográfica y El Marquesado, dos zonas que ya han sido afectadas por estos deslizamientos. Asimismo, más de 300 familias debieron ser evacuadas.

De acuerdo a lo informado por los medios locales, se le dio inicio a las cuatro fases:

Por otro lado, el dictamen autorizó «las reestructuraciones presupuestarias, transferencias de partidas y la utilización de fondos de libre disponibilidad que resulten necesarios para atender las erogaciones que demande la presente emergencia, así como a gestionar asistencia financiera ante organismos provinciales, nacionales o internacionales, conforme a la normativa vigente».

Asimismo, se destacó que se debe evacuar de forma segura y ordenada a la población en riesgo y "garantizar alojamiento temporario, asistencia básica, cobertura sanitaria y seguridad durante un período de 30 días, minimizando riesgos sociales y sanitarios».

Deslizamientos en Comodoro Rivadavia Muchos vecinos denunciaron que el derrumbe del cerro afectó sus viviendas.

Ya se había advertido la peligrosidad hace más de 20 años

En las últimas horas, se supo que un informe técnico del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) había alertado sobre la peligrosidad geológica en el Barrio Sismográfica en el 2002, hace 24 años.

De acuerdo a lo informado en el “Estudio de Peligrosidad Geológica en el Barrio Sismográfica”, el principal problema consiste en que el Barrio Sismográfica "se está extendiendo sobre materiales removidos naturalmente (depósitos de deslizamientos), que poseen gran cantidad de espacios abiertos subterráneos, producidos por el sublavado o erosión hídrica subsuperfical".

"Esto seguramente originará hundimientos del terreno una vez que el mismo sea sometido a intensa urbanización, causando roturas en las viviendas, ductos y afectando todo el tendido de la red de servicios que el barrio requiera en un futuro”, continuó el escrito.

El informe también recomienda “instruir a los vecinos del barrio sobre las características del sustrato sobre el que están asentando sus viviendas, a fin de que tomen conciencia de la peligrosidad y puedan de este modo, comprender la problemática vinculada a la ampliación del Barrio Sismográfica”.