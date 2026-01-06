Gripe A H3N2: cómo evoluciona el paciente infectado y cuál es el panorama en Mendoza

Si bien los expertos afirman que este tipo de gripe no representa mayor gravedad clínica para los pacientes, el hombre fue internado por presentar comorbilidades como EPOC, cáncer de próstata y artritis.

Mercedes Toplikar , jefa del departamento de Epidemiología Mendoza, aseguró que el paciente se encuentra internado bajo cuidado, mientras el equipo médico observa su evolución. Además, expresó que no se han detectado síntomas en el resto del grupo familiar y su entorno, todos vacunados.

A pesar de que se trata de un caso importado, la funcionaria mencionó que se encuentran monitoreando otros casos en la provincia. "Tenemos una estrategia de vigilancia epidemiológica en la que se seleccionan algunos casos para estudiar de manera más profunda y ver qué tipo es. No solo se hace en Mendoza, sino en todo el país", dijo en diálogo con MDZ Radio .

Con este caso de gripe K, Mendoza se suma a los casos confirmados en Santa Cruz, Buenos Aires y Neuquén.

Gripe A H3N2 en Mendoza

"Si bien en Mendoza tenemos la confirmación de un caso, no hay que alarmarse sino seguir las recomendaciones. Se contagia en mayor cantidad y más rápido entre las personas, y eso genera picos o aumentos de casos en el hemisferio norte que están en época invernal. Nosotros estamos en etapa estival las reuniones se hacen es espacios abiertos y casi no se comparte tiempo en espacios cerrados con poca ventilación", afirmó la funcionaria.

Si bien Toplikar confirmó que se trata de un subtipo muy transmisible, afirmó que por lo pronto no se espera que aumenten los casos en la provincia. Sin embargo, recalcó la importancia de la vacunación.

"Si bien es muy transmisible, podemos trabajar con muchas medidas de prevención en la población, especialmente en la vacunación. La vacuna antigripal es muy efectiva", enfatizó.

Vacuna El Ministerio de Salud resaltó la importancia de vacunarse contra la influenza. Gobierno de Mendoza

La vacuna antigripal está en el calendario y previene complicaciones graves. Se tienen que vacunar:

Mayores de 65 años.

Personas con enfermedad crónica asociada o con algún compromiso de sus inmunidad.

Niños de 6 a 24 meses.

Embarazadas y puérperas.

La jefa del departamento de Epidemiología aclaró que no hay que revacunarse. "Quienes se vacunaron en 2025 están cubiertos. Y quienes no lo hicieron están a tiempo. Quienes no posean la vacuna están a tiempo de hacerlo. Deben acercarse a cualquier vacunatorio, centro de salud u hospital y, si son de un grupo de riesgo, la vacuna es gratuita".

A partir del lunes 12 de enero estará disponible la vacuna del virus sincicial respiratorio para embarazadas, destina a quienes se encuentren entre las 32 y 36 semanas de gestación inclusive, con el objetivo de proteger al niño por nacer de infecciones respiratorias potencialmente graves, especialmente durante los primeros seis meses de vida, período en el que el VSR constituye la principal causa de bronquiolitis.

Otras medidas importantes tienen que ver con mantener los hábitos de prevención, como toser en el pliegue del codo, tener ambientes ventilados, usar barbijo en caso de tener síntomas y el lavado frecuente de manos frecuente.

Síntomas de la gripe A H3N2

Se estima que la gripe K no presenta mayor gravedad individual en personas vacunadas, aunque especialistas remarcan que su capacidad de evasión inmunitaria facilita una propagación más amplia, incluso en poblaciones con dosis recientes.

Los equipos médicos describen escenas de elevada demanda: pasillos con pacientes en espera, urgencias saturadas y planteles exhaustos. La simultaneidad de virus respiratorios implica circuitos separados, pruebas combinadas y reorganización de camas, lo que incrementa la presión operativa.

Entre los síntomas reportados destacan: