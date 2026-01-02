Primer caso de gripe A H3N2 en Mendoza: ¿hay riesgo de circulación comunitaria?

La gripe A H3N2 llegó a Mendoza antes de lo esperado porque la Asociación Argentina de Mendocina estimaba que los primeros casos se iban a confirmar en el invierno de 2026.

El paciente con gripe A H3N2 está internado en el Hospital Ramón Carrillo.

El primer caso importado de gripe A H3N2 en Mendoza es un turista español de 74 años que está internado en el Hospital Ramón Carrillo.

El hombre llegó a Mendoza para festejar Año Nuevo en la provincia y un par de días después de pisar suelo mendocino presentó los síntomas de la gripe. Como el cuadro comenzó a empeorar, los médicos decidieron internarlo y mandar las muestras al Instituto Malbrán de Buenos Aires, que confirmó el diagnóstico.

“Actualmente continúa internado en el servicio de cuidados intensivos. Es una persona que además de su edad tiene algunas enfermedades previas, cosa que hace que cualquier enfermedad viral o bacteriana pueda producir más complicaciones”, dijo la directora del Hospital Ramón Carrillo, Beatriz Montenegro, a Radio MDZ .

¿Hay riesgo de circulación comunitaria?

La confirmación del primer caso de gripe A H3N2 trajo a la memoria la pandemia de Covid 19, el aislamiento y las restricciones. Desde el hospital descartaron la posibilidad de circulación comunitaria.

“Por ahora es el único caso aislado por el tiempo que ha pasado. Ya ha pasado el periodo de incubación o de contagio de los familiares”, dijo Montenegro.

“Se hace un trabajo muy cercano con la familia y, con aquellas personas del grupo familiar más cercano que presenten síntomas y que tengan o pertenezcan a una población vulnerable como menores de edad, mayores de edad, enfermedades previas, hay que estar atentos por si aparecen síntomas”, añadió.