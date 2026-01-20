OSEP: la campaña que promueve el cuidado de la piel durante todo el año
OSEP hizo un llamado a la comunidad para promover la prevención y cuidado de la salud de la piel durante todo el año y no solo en verano.
La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) de Mendoza lanzó una campaña dedicada a reforzar la importancia del cuidado de la piel durante todos los meses del año, y no sólo en la temporada de verano. El mensaje de los especialistas es claro: la exposición solar representa un riesgo constante y acumulativo, incluso cuando está nublado o hace frío.
Según los dermatólogos que forman parte del equipo médico de la obra social, los rayos ultravioletas (UVA y UVB) pueden atravesar las nubes y causar daño cutáneo aunque no se perciba calor. Este tipo de exposición prolongada puede generar envejecimiento prematuro, lesiones precancerosas y, con el tiempo, cáncer de piel, advirtieron los profesionales.
Un punto clave de la campaña es la fotosensibilidad, una condición que puede aumentar la vulnerabilidad al sol en personas que toman ciertos medicamentos o que tienen afecciones dermatológicas preexistentes, como la rosácea. En estos casos, los expertos recomiendan extremar las medidas de protección incluidas en rutinas diarias de cuidado.
La oportuna detección de lesiones también es parte fundamental de la estrategia preventiva. Por eso, los médicos de OSEP recomiendan controles dermatológicos anuales, ya que identificar cambios en lunares o manchas a tiempo puede ser determinante para un tratamiento eficaz y evitar complicaciones graves.
Las recomendaciones de OSEP para el cuidado de la piel
Uso de protector solar con factor de protección 30 o superior, con cobertura tanto UVA como UVB.
Aplicación adecuada del producto, antes de salir de casa y renovándolo cada dos horas.
Barreras físicas como gorras, anteojos y ropa clara que cubra gran parte del cuerpo.
Evitar la exposición directa en las horas de mayor radiación, usualmente entre las 10 y las 16.
Con esta iniciativa, OSEP busca consolidar hábitos saludables y concientizar a sus afiliados sobre que la prevención no tiene temporada, sino que es una práctica de cuidado continuo para mantener la salud de la piel.