OSEP: la campaña que promueve el cuidado de la piel durante todo el año

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) de Mendoza lanzó una campaña dedicada a reforzar la importancia del cuidado de la piel durante todos los meses del año, y no sólo en la temporada de verano. El mensaje de los especialistas es claro: la exposición solar representa un riesgo constante y acumulativo, incluso cuando está nublado o hace frío.

Según los dermatólogos que forman parte del equipo médico de la obra social, los rayos ultravioletas (UVA y UVB) pueden atravesar las nubes y causar daño cutáneo aunque no se perciba calor. Este tipo de exposición prolongada puede generar envejecimiento prematuro, lesiones precancerosas y, con el tiempo, cáncer de piel, advirtieron los profesionales.

Un punto clave de la campaña es la fotosensibilidad, una condición que puede aumentar la vulnerabilidad al sol en personas que toman ciertos medicamentos o que tienen afecciones dermatológicas preexistentes, como la rosácea. En estos casos, los expertos recomiendan extremar las medidas de protección incluidas en rutinas diarias de cuidado.

osep frente edificio (1).JPG OSEP. ALF PONCE MERCADO / MDZ La oportuna detección de lesiones también es parte fundamental de la estrategia preventiva. Por eso, los médicos de OSEP recomiendan controles dermatológicos anuales, ya que identificar cambios en lunares o manchas a tiempo puede ser determinante para un tratamiento eficaz y evitar complicaciones graves.