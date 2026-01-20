Hartazgo y fuerte comunicado de una cuenta sobre Vendimia por el hate a las reinas en redes sociales

Este lunes por la noche, la cuenta fan de la Vendimia : @vendimia2026 publicó un fuerte comunicado para marcar un límite frente a los comentarios agresivos y ofensivos dirigidos a las reinas y candidatas vendimiales. El mensaje surge en medio de las primeras fiestas departamentales, donde comenzaron a multiplicarse expresiones de hate que nada tienen que ver con la celebración.

Desde la administración de la cuenta fan advirtieron un “aumento preocupante” de mensajes violentos, ataques personales y descalificaciones, muchas de ellas enfocadas en el físico de las candidatas. Según señalaron, las agresiones se repiten sin importar el resultado de cada elección y provienen, en su mayoría, de perfiles anónimos y no seguidores de la Fiesta Nacional de la Vendimia .

La publicación dejó en claro que la pluralidad de opiniones y las críticas constructivas son bienvenidas, pero no así la falta de respeto. “Detrás de cada atributo hay una persona”, remarcaron, con una consigna que atraviesa todo el comunicado: la Vendimia es unión y celebración, no agresión.

A partir de este martes 20 de enero, la cuenta @vendimia2026 comenzó a aplicar una serie de medidas para proteger a las candidatas y ordenar la conversación. La primera es la limitación de comentarios: solo podrán opinar quienes sigan la página, que hoy reúne a más de 36 mil personas.

Además, se utilizará la función de “restringir” usuarios en casos de insultos, burlas o descalificaciones que no tengan relación con la preparación o el rol vendimial. De esta manera, quienes sean restringidos podrán comentar, pero sus mensajes no serán visibles para el resto de la comunidad.

Otra herramienta que se activó es el filtro automático de comentarios mediante “palabras ocultas”. Esto permitirá que Instagram bloquee de forma inmediata mensajes con términos ofensivos o agraviantes, evitando que se propaguen sin necesidad de una revisión manual constante.

Un llamado al respeto vendimial

El comunicado cierra con un mensaje directo a la comunidad: cuidar a las reinas y valorar el esfuerzo que hay detrás de cada candidatura. La cuenta invitó a transformar las redes en un espacio más sano, donde predominen el respeto y el acompañamiento a una de las fiestas más importantes de Mendoza.

En tiempos donde las redes amplifican todo, la decisión de @vendimia2026 marca una postura clara frente a la violencia digital. Un recordatorio necesario de que la Vendimia no se vive desde el ataque, sino desde el encuentro, la identidad y la celebración colectiva.