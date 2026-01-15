Confirmaron los dos primeros casos de Gripe A H3N2 en la provincia de Córdoba

Los dos primeros casos de gripe A H3N2 fueron ratificados por el Instituto Malbran. Corresponden a personas que regresaron a Córdoba de viajes internacionales.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba confirmó este jueves los dos primeros casos de gripe A H3N2 en el territorio provincial. Los diagnósticos fueron ratificados por el Instituto Malbrán y corresponden a personas que regresaron recientemente de viajes internacionales.

Según se informó oficialmente, se trata de un hombre de 27 años, oriundo de San Francisco, que volvió desde México, y una mujer de 38 años, residente en La Calera, que había viajado a España. En ambos casos, los pacientes recibieron atención médica ambulatoria en centros de salud locales, no requirieron internación y evolucionan de manera favorable.

Las muestras analizadas permitieron detectar la presencia de la variante influenza A H3N2, subclado K, una de las cepas que actualmente se encuentra bajo vigilancia epidemiológica a nivel nacional e internacional.

Casos de gripe A H3N2 en el país Desde la cartera sanitaria cordobesa recordaron que el pasado 12 de enero se había informado un caso sospechoso correspondiente a un hombre de 87 años que tuvo contacto con una persona que arribó desde Europa, aunque hasta el momento no se difundieron precisiones sobre la confirmación o descarte de ese diagnóstico.

Con estas dos confirmaciones, Córdoba se suma a otras jurisdicciones del país donde ya se registraron casos de gripe H3N2. Según los datos oficiales, hay contagios confirmados en Buenos Aires (3), CABA (2), Mendoza (1), Neuquén (2), Santa Cruz (2) y Tierra del Fuego (1).