Preocupación por nuevos casos de gripe A H3N2 en Argentina: cómo evitar el contagio
Confirman 18 casos de gripe A H3N2 en cinco provincias. No hay fallecidos, pero recomiendan vacunarse y reforzar medidas para prevenir contagios.
El último Boletín Epidemiológico Nacional publicado reveló que Buenos Aires, Santa Cruz, Ciudad de Buenos Aires, Neuquén y Mendoza registran casos de gripe A H3N2. La situación genera preocupación en todo el país, y las autoridades afirman que la vacunación es la mejor solución ya que permite prevenir nuevos casos y los cuadros graves.
Según el reporte oficial, hasta ahora las autoridades sanitarias observan un total de 18 casos afectados por la Influenza A, de los cuales nueve casos corresponden al subclado J.2.4.1 (K), ocho al subclado J.2.3 y uno al subclado J.2.2. De los pacientes afectados por el subclado K, cinco estaban internados y cuatro fueron tratados de manera ambulatoria.
Entre los infectados, dos habían viajado recientemente a Europa, uno a Córdoba y dos a Tierra del Fuego, mientras que el resto no registró antecedentes de viaje. Las autoridades sanitarias informaron que, hasta el momento, no se registraron fallecidos.
Recomendaciones oficiales para prevenir contagios
Las autoridades sanitarias recordaron la importancia de completar los esquemas de vacunación, especialmente contra influenza, COVID-19, neumococo y virus sincicial respiratorio.
También reforzaron medidas clave como:
- Lavado frecuente de manos
- Ventilación de ambientes
- Cubrirse al toser o estornudar
- No compartir elementos personales
- Limpiar superficies en contacto con personas enfermas
- Evitar el contacto con terceros en caso de presentar síntomas
- Las personas con fiebre o síntomas respiratorios deben aislarse hasta pasar 24 horas sin fiebre y sin tomar antitérmicos.
A quiénes recomiendan la vacunación para la gripe A H3N2
La vacuna antigripal, incluida en el Calendario Nacional desde 2011, busca reducir complicaciones y hospitalizaciones en personas de mayor riesgo. Por eso se recomienda especialmente a:
- Personal de salud
- Embarazadas
- Niños pequeños
- Mayores de 65 años
- Personas con enfermedades crónicas
Las autoridades pidieron a los equipos médicos reforzar la vigilancia epidemiológica y los estudios de laboratorio para detectar cambios en la circulación viral.