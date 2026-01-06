Preocupación por nuevos casos de gripe A H3N2 en Argentina: cómo evitar el contagio

Confirman 18 casos de gripe A H3N2 en cinco provincias. No hay fallecidos, pero recomiendan vacunarse y reforzar medidas para prevenir contagios.

El último Boletín Epidemiológico Nacional publicado reveló que Buenos Aires, Santa Cruz, Ciudad de Buenos Aires, Neuquén y Mendoza registran casos de gripe A H3N2. La situación genera preocupación en todo el país, y las autoridades afirman que la vacunación es la mejor solución ya que permite prevenir nuevos casos y los cuadros graves.

Según el reporte oficial, hasta ahora las autoridades sanitarias observan un total de 18 casos afectados por la Influenza A, de los cuales nueve casos corresponden al subclado J.2.4.1 (K), ocho al subclado J.2.3 y uno al subclado J.2.2. De los pacientes afectados por el subclado K, cinco estaban internados y cuatro fueron tratados de manera ambulatoria.

Entre los infectados, dos habían viajado recientemente a Europa, uno a Córdoba y dos a Tierra del Fuego, mientras que el resto no registró antecedentes de viaje. Las autoridades sanitarias informaron que, hasta el momento, no se registraron fallecidos.

Mendoza confirmó el primer caso de gripe A H3N2. Recomendaciones oficiales para prevenir contagios Las autoridades sanitarias recordaron la importancia de completar los esquemas de vacunación, especialmente contra influenza, COVID-19, neumococo y virus sincicial respiratorio.

También reforzaron medidas clave como: