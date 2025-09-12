Murió la madre de Axel Blumberg, el joven secuestrado y asesinado en 2004

María Elena Usonis, madre de Axel Blumberg , murió a los 75 años, según confirmó el Centro Lituano - Argentinos Lietuviu Centras a través de un comunicado difundido en redes sociales.

“Con mucho dolor compartimos la triste noticia de la partida de María Elena Usonis , quien seguramente estará reencontrándose con su querido hijo Axel ”, reza el comunicado del Centro Lituano, en el que, además, expresaron: “Acompañamos a toda la familia Usonis-Blumberg quienes pasan por este lamentable momento”.

Axel Blumberg tenía 23 años cuando fue secuestrado y asesinado por una banda delictiva integrada, en su mayoría, por personas con antecedentes penales que debían encontrarse privadas de su libertad.

El caso generó una fuerte conmoción pública en todo el país y fue el detonante de movilizaciones masivas para exigir justicia y reformas en materia de seguridad. En el transcurso de la investigación se estableció que Axel fue sometido a torturas físicas y psicológicas durante su cautiverio. A pesar de los reiterados pagos y pedidos de rescate, el joven fue asesinado con extrema violencia.

En 2006, el Tribunal Oral en lo Federal (TOF) N° 2 de San Martín condenó a los autores del crimen: Sergio Miño, Carlos Díaz, José Díaz y Martín Peralta. Durante ese proceso judicial, María Elena Usonis brindó un testimonio en el que cuestionó no solo a los responsables materiales del hecho, sino también a las autoridades que, según ella, permitieron que personas con antecedentes continuaran delinquiendo en libertad.

Mirá la entrevista de MDZ al padre de Axel Blumberg

JUAN CARLOS BLUMBERG - PADRE Y PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN AXEL BLUMBERG Juan Carlos Blumberg Padre y presidente de la Fundación Axel Blumberg

En su declaración ante el tribunal, expresó: “Soy la madre de Axel Damián Blumberg, vilmente asesinado el 23 de marzo de 2004 por una banda de delincuentes que, al momento del secuestro de mi hijo, en su mayoría debía estar en prisión por delitos cometidos con anterioridad. Por lo cual sostengo que en el asesinato de mi hijo hay muchos más culpables que los imputados aquí presentes”.