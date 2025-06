Juan Carlos Blumberg: "Los que cometen delitos deberían estar separados de la sociedad"

- ¿Crees que bajar la edad de imputabilidad acá en Argentina puede traer un cambio importante?

- Por supuesto, los jóvenes que cometen delitos deberían estar separados de la sociedad, no como ahora, que cometen delitos graves y se lo devuelven a sus padres. Esto es ridículo. Nosotros habíamos propuesto, por ejemplo, que todos los jóvenes que no trabajan y no estudian tendrían que asistir a un servicio social, no un servicio militar con armas, sino un servicio que habiliten los cuarteles, que estén dos años adentro, que los levantan temprano, que se bañen, que hagan la cama y que le hagan un test de orientación vocacional.

¿Y VOS CREES QUE BAJAR LA EDAD DE IMPUTABILIDAD ACÁ EN ARGENTINA PUEDE TRAER UN CAMBIO IMPORTANTE? Juan Carlos Blumberg Padre y presidente de la Fundación Axel Blumberg

Y bueno, y después poner talleres de artes y oficios para que aprendan oficios, que hagan mucho deporte. Yo creo que hay muchas cosas que se podrían hacer, pero bueno, lamentablemente no se hacen.

- Y justamente acá en el país está cada vez peor la situación de la delincuencia juvenil. ¿Cuáles crees que son los factores que hacen que cada vez este peor?

- Bueno yo creo que un factor desencadenante son las drogas. La gente que se droga después comete delitos para comprar droga y eso los destruye mentalmente. Son gente que no razona, que no piensa, entonces es gravísimo eso.

Yo creo que que es muy bueno el trabajo que está haciendo en este momento Patricia Bullrich, por ejemplo en Rosario, que bajó bastante todo lo que es la delincuencia y el tema de la droga. Yo creo que es importante que tengamos cambios en el país y que en el Congreso tengamos gente idónea.

- Volviendo un poco más para atrás en el tiempo. ¿Crees que la movilización frente al Congreso reflejó un hartazgo de la sociedad?

- Creo que fue muy importante. En la primera marcha había 350.000 personas, cada una con una vela simbolizando una vida. A los pocos días, hicimos una marcha en el Palacio de Justicia que llevamos a 180.000 personas.

Yo creo que hay muchas cosas que la sociedad tiene que reclamar, tiene que decir y exigirle a los gobernantes cambios. Yo creo que eso es clave.

- ¿Y con cada cambio que lograste vos sentís como que se fue haciendo cada vez más justicia por lo que pasó tu hijo?

- Bueno, lamentablemente al que liberaron, Carlos Díaz, le dieron 20 años porque era menor. Pero digamos, con las leyes que nosotros conseguimos hoy quedan 50 años adentro. Fíjate que los rugbiers de Villa Gesell tienen una pena de 50 años.

En la época de Axel había 260 secuestros por mes y ahora tenemos ocho secuestros por año. La gente tiene que saber que si comete un delito grave puede tener castigos severos.

- ¿Cómo tomaste la liberación de Diaz?

- Bueno, a mí me dio mucha tristeza porque este tipo nunca se arrepintió, nunca se arrepintió de lo que cometió. Yo me acuerdo después de estar 15 años preso, vino al juzgado porque pedía libertad condicional y dijo: “Lo que nosotros hacíamos con el secuestro era un buen negocio”. Un tipo después de estar 15 años preso, todavía piensa que lo que hacía era un buen negocio. ¿Cuando salga qué va hacer? Va a hacer lo mismo.

A MÍ ME DIO MUCHA TRISTEZA PORQUE ESTE TIPO NUNCA SE ARREPINTIÓ Juan Carlos Blumberg Padre y presidente de la Fundación Axel Blumberg

Por eso yo creo que las leyes tienen que ser como en otros lugares del mundo, con severidad. Y después una de las cosas que nosotros hicimos desde la Fundación fue el trabajo en cárceles. Nosotros fuimos a la cárcel de Ezeiza e implementamos un taller de recarga de cartuchos de computadora. Logramos talleres de confección. En la cárcel de La Pampa, logramos hacer un taller de chapa y pintura.

Yo he estado en cárceles, por ejemplo en Japón. Allá los hacen trabajar y los tienen disciplinados. Acá con el gobierno de Kicillof los presos tienen celulares, en ningún lado del mundo se vió eso. Los secuestros virtuales y las estafas muchas veces son producidas con esos celulares.

- Y ahora desde ya muchas gracias por acompañarnos y te quería cerrar con esta última pregunta. ¿Cómo seguís luchando hoy en día para que la Justicia en nuestro país mejore?

- Yo creo que lo que no nos funciona todavía bien en la Argentina es la Justicia. Los años que llevan los juicios. Tenemos una vicepresidenta condenada y todavía no está presa. Entonces yo veo que la Justicia está viviendo mucha hambre.

Necesitamos que todo sea más expeditivo, más rápido y separar de la sociedad a la gente que comete delitos, la gente que le hace daño a la sociedad.

Mirá la entrevista completa a Juan Carlos Blumberg