Isabel Yaconis: “Hay veces que pienso que el asesino de mi hija puede estar muerto”

Este lunes se cumplen 22 años de uno de los femicidios que más conmocionó al país. El 21 de abril de 2003, Lucila Yaconis (16) fue asesinada al resistirse a una violación a metros del paso a nivel de la estación de trenes del barrio porteño de Núñez. A más de dos décadas del hecho, el crimen sigue impune.

En una entrevista con MDZ, Isabel Yaconis, madre de Lucila y presidenta de la Asociación Madres del Dolor, habló sobres las chances de poder encontrar al asesino de su hija. A su vez, la cofundadora de la asociación detalló cómo nació este grupo y cuales son sus principales objetivos. También, explicó en qué consiste el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

- ¿Cómo nació Madres del Dolor?

- Madres del dolor nace precisamente por el gran dolor de la pérdida de un hijo en situaciones traumáticas. Un hecho inesperado en cada familia. Porque que te toque el timbre y te vengan a decir que tu hijo está muerto es una experiencia inexplicable, dolorosísima.

Fueron tiempos de mucha violencia que arrancaron en el año 2001. Los casos más resonantes fueron a partir de ese año. En esa época tuvimos dos mamás cuyos hijos murieron por la violencia de la policía.

Después vino otro caso de una mamá que le secuestraron a su hijo, un secuestro extorsivo. Ahí la desesperación fue por la vida de Juan Manuel Canilla, cuyos papás reunieron lo que había y lamentablemente para los secuestradores les pareció que era poco. Se llevaron a su hijo y cuando pasaron la General Paz lo hicieron bajar. Juan Manuel pensaría que iba camino a la libertad, pero una bala le atravesó el corazón. Le dispararon por la espalda.

A los seis meses sucede el caso de Lucila, que en un cruce peatonal es abordada por un violador que estaba escondido entre las sombras y en un intento de violarla, la arrastra 100 metros por un terraplén a una calle sin salida. Y como en todos los casos, los últimos en enterarnos somos los papás. Porque en mi caso en particular, hasta que no encontraron una psicóloga que me lo comunicara, nadie tenía el coraje de decírmelo. Finalmente, el 10 de diciembre del año 2004 nace la Asociación Civil Madres del Dolor. Cada una tenía un objetivo. En mi caso, eran los delitos sexuales.

- Cabe destacar que fuiste una de las impulsoras del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual. ¿Podrías explicar qué es?

- Pasaron 22 años y te puedo asegurar que bueno, esa es una herida que va a quedar en el corazón para siempre, para su hermana, para su papá. Pero a mí lo que me movilizó era porque teniendo un ADN no podíamos dar con el asesino de mi hija.

Luché por el banco de datos desde el año 2006. Quería que hubiese un registro de huellas de condenados por delitos sexuales. En 2013 se logra la ley, la cual fue otro engaño. En el año 2015, nos contactamos con el ministro de Justicia y nos encontramos con que esa ley nunca se reglamentó. Finalmente, en el 2017 la ley fue reglamentada.

- ¿Cómo fue ese proceso de esperar tanto tiempo, como lo viviste?

- Yo sabía que en determinados gobiernos había hacia la delincuencia un poco más de consideración, mientras que otros, querían que hubiese justicia. Tantas cosas pasaron. Después de mucho tiempo luchando se aprobó la ley, pero cuando se reglamente yo pensé: “Nos quedamos cortos”. Si el que mató a mi hija entra a la cárcel por un homicidio no va a estar nunca en el registro. Entonces dije esto hay que modificarlo.

Los políticos nos visitan a nosotros porque quieren la foto y nosotras los necesitamos porque cuantos más diputados y senadores conozcamos, podemos llevarle los proyectos. Mi meta era llegar a que hubiera un banco de huellas genéticas de delitos criminales. La gente ni sabe que hay un banco de huellas para los delitos criminales a partir de noviembre del 2024.

Gracias al registro de datos de huellas genéticas de delitos criminales se encontró al asesino de Lola Chomnalez, la joven que apareció muerta en una playa de Uruguay. Se trata de una persona que estaba cumpliendo una pena y tenía un adn con una similitud muy grande a la que se encontró en la escena del crimen. Cuando lo encontraron sentí muchísima alegría.

- ¿El caso que mencionaste recién te mantiene la fe de poder encontrar al asesino de tu hija?

Pasaron muchos años, hay veces que pienso que puede estar muerto. Si este hombre estuvo preso antes de que saliera la ley no va a aparecer. Yo me propuse que a Lucila no la olviden y parece que dio resultado.

- Desde ya quería agradecerte por acompañarnos. Por último, quería preguntarte: ¿Cómo uno puede colaborar con Madres del Dolor?

Bueno, promocionando nuestro 0800 222 9832, que sepan que cuentan con Madres del Dolor. Hay mucha gente joven que nos sigue. Siempre hay que dar un abrazo al doliente, yo siempre dije no los dejen solos, esa es una gran colaboración.

Mirá la entrevista completa con Isabel Yaconis