Caso Marcos Schenone: "A mi hermano no lo tengo y nuestra vida se derrumbó por completo"

A 22 años del crimen , la hermana de Marcos , María Eugenia Schenone, en una entrevista MDZ , habló sobre la condena al autor del crimen y pidió por favor que no quede libre. A su vez, recordó cómo vivieron sus padres la muerte de su hermano y remarcó el importante rol que tuvo su madre en el pedido de justicia por Marcos .

-A ver, se hizo justicia, pero en cierta forma creo que fue a medias. Si bien la justicia era lo que estipulaba, yo creo que una persona que mata irracionalmente como hizo esta persona, no debería salir nunca más a la calle.

-¿Qué sentiste cuando, por un tiempo, le dieron el beneficio de prisión domiciliaria?

-Te da bronca. Yo a mi hermano no lo tengo. Es durísimo. Yo a mi hermano no lo tengo y nuestra vida se derrumbó por completo. Al margen de que Marcos no está más y al margen de todo lo que le paso a la familia y a todo el grupo familiar, de amigos y demás que nos rodean, a vos se te derrumba la vida, es un punto y aparte.

La realidad es que sentís miedo, porque pasan los años y uno tiene hijos y la familia continúa creciendo en cierta forma. Y vos decís, de nuevo en la calle, una persona peligrosa, porque realmente es eso, una persona sumamente peligrosa.

Embed - A VOS SE TE DERRUMBA LA VIDA

Da miedo saber que vuelva a estar en la calle. Sí, porque él y la gente que lo rodea a él, lamentablemente a nosotros sí nos dio miedo y creo que la gente tendría que temerle.

-Hablando también un poco de tus padres que siempre fueron la cara de la lucha por ese pedido de justicia por Marcos. ¿Cómo pensás que pudieron salir adelante? y ¿Crees que tu madre sintió que se hizo justicia cuando condenaron a Conzi?

-A ver, tengo cosas puntuales que me voy acordando de esos momentos. Mi mamá tenía una postura de querer justicia por su hijo y creo que llegó a buen puerto también por toda la fortaleza. Mi papá desde el vamos estuvo sumamente triste y hubo que estar apuntalando para que él salga adelante. Se enfermó tres veces de cosas muy graves. Salió un par de veces hasta que su vida y su corazón no pudo más.

Mi mamá siempre recalcaba que seguía viva y seguía adelante porque tiene otros tres hijos y sobre todo tiene nietos. Y la entiendo ahora que fui mamá, con el paso de los años entiendo todo eso que hizo mi mamá y obviamente es un orgullo lo que hicieron mis papás.

Embed - SENTÍ MAS EL DOLOR COMO MAMA

Los dos en realidad estaban agradecidos, obviamente por todo, porque era lo que se había pactado que iba a pasar. Y obviamente la justicia cumplió con eso. Te vuelvo a repetir, no creo que alguien que mató porque se le ocurrió matar tenga que tener libertad ni en 20, ni en 25, ni en 30 años. Para mí una persona que comete esa aberración tiene que quedarse en el lugar donde tiene que estar, no en la calle. No puede caminar a la par nuestra, que somos gente de bien.

-¿Y ahora vos quedaste como la cara del caso?

-Sí, en cierta forma sí. Obviamente. Mis padres fallecieron. Y sí, creo que sí. Si tengo a mis otros dos hermanos, obviamente que si pasa algo estamos los tres. Pero bueno, creo que soy la cara más visible de todo. A Marcos lo recordamos todos los días y no solamente yo. Marcos está presente en todo. En todo.

-¿Cómo le hablas a tu hija de tu hermano?

-Costó porque a ver, ellos nacieron mucho después de la muerte de Marcos. Soy partidaria de que no hay que mentir. Detesto la mentira. Entonces a mis hijos siempre les fui con la verdad. Prefiero que escuchen todo de mi boca y no buscar cosas de repente en redes y que aparecen también cosas que hasta yo me sorprendía.

Subieron que mi hermano vendía armas. Y en ese momento, cuando pasó lo de Marcos, sinceramente era que me importa lo que digan. A ver, uno le pone el pecho y tratás de salir de la mejor manera posible. Era una persona sana, mi hermano, o sea la persona que andaba en bicicleta, súper amiguero, nada, una persona buena.

-¿Pudiste vivir el duelo verdaderamente?

-Cuando te pasa una cosa así y uno como que empieza a nacer y a vivir una nueva vida. Mis papás dejaron de ser mis papás en un montón de cosas. Las cosas diarias se convirtieron en cosas muy tediosas. Es como que vivíamos con mucho dolor.

Muchas veces escuchaba a mi papá decir que tenía que irse de acá para él estar con su hijo. Yo me ofendía y decía: "Papá tenés tres hijos más". Y él me decía: "Pero, Marcos estás solo". Cuando después fui mamá creo que hice un duelo como mamá. También ahí puede realmente comprender ese dolor. El mío era un dolor de hermana. El día que me convertí en mamá empecé a sentir un poco ese dolor.

-Desde ya muchas gracias por estar acá con nosotros. Por último, quería preguntarte: ¿Qué le dirías a Marcos si estuviese acá?

-Que lo extraño con todo mi corazón. Y lo único que quisiera es que esté con mis hijos y con mis sobrinos y con nosotros como hermanos. Lo extraño cada día en mi vida. Es muy injusto lo que pasó con mi hermano.

Mirá la entrevista completa a María Eugenia, la hermana de Marcos Schenone