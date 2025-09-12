Presenta:

Sociedad

|

islas Malvinas

Islas Malvinas: el Gobierno repudia la exploración hidrocarburífera sin aval oficial

Cancillería argentina reiteró su rechazo a las operaciones ilegales de una petrolera en las Islas Malvinas.

MDZ Sociedad

El Gobierno publicó un comunicado oficial rechazando actividades hidrocarburíferas ilegales en las Islas Malvinas.

El Gobierno publicó un comunicado oficial rechazando actividades hidrocarburíferas ilegales en las Islas Malvinas.

Shutterstock

La Cancillería argentina reiteró su más enérgico rechazo a las actividades de exploración y explotación hidrocarburífera llevadas a cabo por la empresa NAVITAS PETROLEUM LP en la zona de las Islas Malvinas. Según el comunicado oficial, dichas operaciones se realizan sin la autorización de la autoridad competente de la República Argentina, por lo cual son consideradas ilegales.

cancillería2
El comunicado oficial de Canciller&iacute;a Argentina a trav&eacute;s de X.

El comunicado oficial de Cancillería Argentina a través de X.

Te Podría Interesar

Noticia en desarrollo...

Archivado en

Notas Relacionadas