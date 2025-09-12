Islas Malvinas: el Gobierno repudia la exploración hidrocarburífera sin aval oficial
Cancillería argentina reiteró su rechazo a las operaciones ilegales de una petrolera en las Islas Malvinas.
La Cancillería argentina reiteró su más enérgico rechazo a las actividades de exploración y explotación hidrocarburífera llevadas a cabo por la empresa NAVITAS PETROLEUM LP en la zona de las Islas Malvinas. Según el comunicado oficial, dichas operaciones se realizan sin la autorización de la autoridad competente de la República Argentina, por lo cual son consideradas ilegales.
Noticia en desarrollo...