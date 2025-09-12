Refuerzan controles en accesos a la Ciudad de Buenos Aires con patrullas especializadas

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha un nuevo plan de seguridad para reforzar los controles en los accesos al distrito. La iniciativa contempla la creación de una Patrulla de Control de Accesos, una unidad especializada que operará de forma continua, con el objetivo de prevenir delitos y mejorar la fiscalización vehicular.

El operativo estará enfocado en los principales puntos de entrada y salida a la Ciudad , entre los que se destacan los 24 kilómetros de la avenida General Paz y los puentes que cruzan el Riachuelo . Estas vías son utilizadas por unas 3,5 millones de personas por día, que se suman a la población residente en el territorio porteño.

Cada patrulla estará compuesta por un móvil, dos motos y ocho agentes. Además, se incorporarán dos camiones para el traslado de automotores, y contará con el apoyo de dos patrulleros adicionales por turno, con dos efectivos cada uno. También participarán Agentes de Tránsito de Seguridad y unidades de la División K9 con perros adiestrados para la detección de drogas y otros elementos.

El dispositivo tendrá como función identificar vehículos y personas que puedan estar involucrados en hechos delictivos. Se realizarán controles para detectar la tenencia de armas, estupefacientes y pedidos de captura, así como también infracciones a la normativa de tránsito. En una primera etapa, los controles se implementarán de forma rotativa y aleatoria, en base a un esquema progresivo de aplicación.

Qué dijo Jorge Macri sobre la medida

Durante el anuncio oficial, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, señaló que parte de los delitos que afectan a la Ciudad tienen origen en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, indicó que el nuevo plan busca establecer límites claros y reforzar la seguridad en los ingresos metropolitanos. Lo acompañaron el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de Seguridad, Maximiliano Piñeiro; y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.

La patrulla está integrada por agentes que recibieron capacitación específica y apunta a reforzar la seguridad en los límites del distrito. Según datos oficiales, el 40% de los delitos cometidos en la Ciudad de Buenos Aires son perpetrados por personas no residentes, de acuerdo con los informes policiales sobre los más de 20.000 detenidos desde el inicio del año.

Macri destacó que la Policía contará con herramientas tecnológicas y unidades caninas para detectar estupefacientes en los accesos. En paralelo, más de 50 destacamentos policiales ubicados en zonas fronterizas de la Ciudad fueron renovados. Las mejoras incluyeron infraestructura, equipamiento de control —como balizas, conos, bastones luminosos, faros y barreras—, cámaras de videovigilancia y otras herramientas tecnológicas.

El pedido de seguridad de los vecinos

El ministro de Seguridad explicó que el despliegue responde a las inquietudes planteadas por los vecinos respecto de la seguridad en las áreas limítrofes. Según remarcó, el objetivo es continuar sumando recursos técnicos, materiales y humanos para garantizar mayor control y presencia en los puntos críticos.

Las patrullas operarán en función del flujo vehicular y de los datos aportados por el Mapa del Delito, una herramienta de análisis que permite identificar zonas de mayor riesgo. El trabajo será coordinado con el Sistema Integral de Seguridad Pública, que incluye el Anillo Digital, el Centro de Monitoreo Urbano y el sistema de videovigilancia de la Ciudad.