Menos de lo esperado: la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,6%

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue impulsada por los productos estacionales, y el rubro seguros y servicios financieros. La desaceleración en los precios fue de 0,9 puntos porcentuales.

Lejos de las expectativas que hablaban de un aumento mayor, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires se desaceleró en agosto, con un aumento del 1,6%, frente al 2,5% registrado en julio, según informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad (IDECBA). De esta manera, la variación interanual se ubicó en 20%, menor en comparación con meses anteriores, y la pauta de aumento anual se redujo a 37,4%.

El informe revela que los precios aumentaron principalmente en las categorías de bienes (1,4%) y servicios (1,7%). Sectores como los estacionales cayeron un 2,7%, mientras que los regulados y otros segmentos del IPCBA experimentaron incrementos del 1,9% y 2,0%, respectivamente.

precios CABA

Precios por arriba y por abajo del promedio Entre las principales divisiones, los mayores aumentos se observaron en "Seguros y servicios financieros" (5,7%), seguido por "Transporte" (3%), impulsado por la suba en los precios de combustibles. También destacaron el incremento en "Cuidado personal, protección social y otros productos" (2,3%), así como en "Salud" (2,1%) y "Vivienda, agua, electricidad y gas" (1,9%), este último principalmente por ajustes en alquileres.

Por debajo del promedio, se registraron incrementos menores en categorías como "Restaurantes y hoteles" (1,2%), "Recreación y cultura" (1,2%), "Información y comunicación" (1,2%), y en alimentos y bebidas no alcohólicas (1,0%). La categoría de prendas de vestir y calzado incluso mostró una disminución del 0,4%.