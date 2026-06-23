Mundial 2026: la otra cancha donde juegan los ciberdelincuentes

El fervor por el Mundial 2026 ya inundó las redes sociales, los grupos de WhatsApp y las conversaciones cotidianas. Pero mientras millones de personas buscan entradas, camisetas y paquetes de viaje para vivir el evento más grande del fútbol, hay otro equipo que también está jugando: el de los ciberdelincuentes. Y van ganando.

El mundial 2026 es una fiesta Los dominios web fraudulentos vinculados al Mundial 2026 ya multiplican por más de cinco a los registrados durante el torneo anterior. No es una coincidencia: cada gran evento global es una oportunidad de oro para los estafadores digitales, que aprovechan el entusiasmo masivo para atacar cuando la guardia está baja. Las jugadas más comunes del fraude digital La primera modalidad es la más obvia: entradas y paquetes turísticos falsos. Páginas que imitan a la FIFA o a agencias de viajes oficiales ofrecen boletos a precios tentadores que nunca llegan, porque simplemente no existen. El usuario paga, y el sitio desaparece. Le siguen las tiendas de merchandising apócrifas, con descuentos de hasta el 80% en camisetas y recuerdos “oficiales”.

Esos descuentos no son promociones: son señales de alarma. También proliferan plataformas de apuestas y sorteos fraudulentos que prometen ganancias diarias a cambio de un depósito inicial o un simple registro. Y en un registro, entregan mucho más que un correo electrónico: entregan sus datos personales y financieros. Una modalidad que crece especialmente en Argentina es la estafa con figuritas del álbum oficial. Vendedores falsos en redes sociales solicitan una transferencia anticipada y luego desaparecen sin dejar rastro. La nueva amenaza: deepfakes mundialistas A todo esto, se suma una herramienta que los estafadores están utilizando con creciente sofisticación: la inteligencia artificial.

En el Mundial 2026 hay otro equipo que también está jugando: el de los ciberdelincuentes. Archivo. Los ciberdelincuentes siempre al acecho A través de deepfakes, clonan voces y rostros de figuras conocidas —jugadores, periodistas deportivos, celebridades— para promocionar sorteos falsos o “inversiones” vinculadas al Mundial. Si ven a alguien famoso anunciando una promoción increíble en un video, deténganse: puede ser una trampa. Cómo no caer en offside digital Antes de hacer cualquier compra o registro vinculado al Mundial, recomiendo verificar siempre que la URL sea un dominio oficial certificado por la FIFA. Cualquier variación mínima en la dirección web es una señal de fraude. Si el precio de una entrada o producto parece demasiado bueno para ser verdad, no lo es.

No descarguen aplicaciones de streaming ni álbumes digitales que no provengan de las tiendas oficiales de sus dispositivos. Y ante cualquier video viral con una oferta increíble protagonizada por un famoso, duden: los deepfakes son cada vez más difíciles de detectar a simple vista. El Mundial es una fiesta. No dejen que los estafadores les arruinen el partido.