Video: lo detuvieron por violencia de género, rompió las esposas y atacó a 13 personas

Esteban Mallorca Tebaldi, el empresario denunciado por su expareja de haberla golpeado y ahorcado, fue detenido este miércoles en un departamento de Puerto Madero. Durante el operativo, el sospechoso reaccionó violentamente, golpeando a 13 personas y rompiendo las esposas.

Según difundió Todo Noticias, Mallorca Tebaldi golpeó a 11 prefectos, un médico y al chofer de una ambulancia. Finalmente pudieron reducirlo entre siete agentes.

Así detuvieron al exnovio de Camila, el empresario denunciado por una golpiza feroz.



Le había dicho: "Yo voy a disfrutar de cómo te mato".



Ella grabó sus amenazas y lo denunció.



Cuando lo fueron a detener, hizo una demostración práctica de su violencia: golpeó a 13 personas

"Voy a buscar mi celular y llamar a mi abogado. A mí no me van a poder parar. Vos no me conoces", dijo el hombre durante el operativo que fue filmado por la Prefectura Naval Argentina.

La abogada de Camila Serra, la expareja de Mallorca Tebaldi, denunció que sumó a la causa los videos de la detención de Mallorca Tebaldi. "La grabación le llamó poderosamente la atención a la fiscal de la causa", manifestó.

La mujer expuso su caso a través de las redes sociales porque tiene miedo. Con dos audios y fotos, en las que se pueden observar las marcas de los golpes que recibió, contó que el empresario de 32 años trató de matarla.

El audio que difundió la joven: