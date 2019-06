Empresario amenazó, insultó y golpeó a su ex pareja: quedó grabado

Una joven modelo y estudiante sufrió agresiones y amenazas por parte de su novio Esteban Mallorca Tebaldi, en el marco de una discusión por celos. Además la victima presentó una denuncia en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires por sufrir episodios de violencia física y psicológica a manos de su pareja.

Camila S. (22) y Mallorca Tebaldi (32) tenían una relación desde noviembre del año pasado y convivían desde enero. Pero al poco tiempo, la joven empezó a ser víctima de peleas violentas casi siempre motorizadas por los celos que él tenía de ella. La situación llegó a su punto cúlmine el sábado pasado, cuando ambos protagonizaron una discusión luego de una fiesta de cumpleaños mientras viajaban en un automóvil.

Según el audio difundido por Camila en sus redes sociales, y reproducido por el portal Infobae, la pareja se retiró del festejo de una amiga porque, supuestamente, el novio de otra mujer la había mirado. En el audio que Camila grabó a escondidas, Esteban la acusa de "hacerle caritas" al chico y de "faltarle el respeto" mientras golpea objetos, la insulta y la amenaza.

"Me saludó con un asco. ¿Sabés cómo lo puse pillo? 'Puto', le dije. ¡A mí me saludás como corresponde, la concha de tu madre! Le dije: '¿quién sos? ¿quién te conoce? A mí me respetan, eh'", se escucha en la grabación entre él, completamente desencajado, y ella, llorando y pidiendo que por favor basta.

"A mí venís, me saludás con respeto y me decís qué quiero tomar. Si me vas a llevar a un lugar, que me traten así, como corresponde. Si no, que se banquen el vuelto", sigue Esteban, iracundo por el episodio de esa noche, mientras Camila le pide que maneje más despacio y le pregunta por qué está así.

"Hacé lo que se te cante el orto", le dijo Camila al borde de la desesperación, a lo que Esteban le respondió: "Obvio, como siempre. Mirá, hasta que no te vea suplicar arrodillada diciendo 'por favor no me hagas más maldades', no voy a parar".

Anteriormente, Camila había sido víctima de otros episodios violentos donde su entonces novio la golpeaba y ahorcaba. Uno de ellos fue en el baño de la casa que compartían: "Salgo viva de casualidad porque él se resbala del baño mientras me ahorcaba y puedo escaparme", escribió en sus redes junto a una fotografía donde muestra sus lesiones. También agregó detalles del tiempo que pasó con él como su novia y dijo que vivía controlada, alejada de sus amigas y abocada a la casa que compartían.

Tras la última pelea, Camila acudió a un sanatorio privado y radicó una denuncia que recayó en la Fiscalía 11 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Andrea Scanga. Así, la Justicia porteña aprehendió a Mallorca y si bien el empresario no quedó detenido, se le colocó una tobillera electrónica.

Con la difusión del caso, la pareja anterior de Mallorca, Natalia Cometto, comentó que sufrió agresiones a manos de su entonces pareja. "Al principio me trataba como una princesa. Al poco tiempo de conocernos nos mudamos juntos y a medida que fueron pasando los meses empezaron estos ataques de locura. Me bloqueaba, no me hablaba un día entero, y al día siguiente otra vez paz y amor. 'Perdón, estaba nervioso, no lo voy a volver a hacer'. Hay mucha gente que vio en persona estas situaciones", relató.

"Si pasaba un tipo y me saludaba, me agarraba, me llevaba en el auto manejando a toda velocidad, maltratándome psicológicamente, diciendo que soy una puta, que ya iba a ver lo que me esperaba en la casa. Me manipulaba tanto que hasta me hacía pensar que yo realmente tenía la culpa y no él", añadió.