Daniel Días León (57), conocido en el ambiente como Dani "La Muerte", fue denunciado por violencia de género por su última pareja. La hermana de la víctima aseguró que el guardaespaldas, que saltó a la fama por trabajar para Ricardo Fort, "la tiene retenida en México".

En diálogo con el programa Noticias Sábado (Crónica HD), Abril, la hermana de la víctima contó que Daniel "la molió a golpes la cara". "Es un psicópata que la siguió hasta el aeropuerto. Ella se escapó, fue hasta el aeropuerto para cambiar el pasaje, no pudo y se fue sola a otro hotel. Ella no tiene la plata para sacarse otro pasaje", agregó.

"Supuestamente la trataba bien hasta que pasó esto y le saltó la ficha que es un golpeador y un violento. Esta es la primera vez en los meses que están juntos. Con mi mamá le pedimos que haga la denuncia, pero con toda esta situación ella está asustada y no quiere salir del hotel. Ella está sola, en otro país y con un golpeador que la acecha", contó, además de indicar que la joven se iba a comunicar con el consulado argentino en México para que la ayudaran. "La prioridad es que mi hermana vuelva a la Argentina", dijo.

Luego relató: "Le pegó en la cara y en el cuello. Le pegó muy fuerte. Ella me contó que él le dijo que 'le pegaba sopapos para que no quedaran marcas y no tener quilombos'".

El guardaespaldas y la joven de 22 años se conocieron en el boliche INK del barrio Palermo, donde ella trabaja haciendo presencias y él de seguridad. Se enamoraron, comenzaron a salir y se fueron a vivir juntos. Después se fueron de vacaciones a México a visitar a la hija de Dani "La Muerte" que vive ahí.

El ciclo también puso al aire imágenes que la joven le envió a su hermana y que evidencian golpes en su rostro.

El guardaespaldas se había hecho conocido por ser el jefe de custodia de Ricardo Fort. Además, cuidó las espaldas de Claudia Schiffer, Madonna, Mick Jagger y Mariana Nannis, entre otras celebridades.

En 2014, el experto en artes marciales, que fue arrestado en 2010 por supuesta falsificación de documentos, fue denunciado por su ex mujer, Tamara Salerno, por violencia de género e intento de asesinato. "Intentó matarme, me ahorcó. La jueza ordenó que le hagan un allanamiento para que le saquen las armas", había relatado la mujer. "Es la segunda vez que pasa fuerte. Él me pidió que retire la denuncia", había agregado, asegurando que Dani la había amenazado.

En 2016, el custodio de famosos participaba de un encuentro de Hell's Angels en Luján, cuando otro grupo de motoqueros los emboscó y agredió a balazos. Dani "La Muerte" recibió cerca de 9 balazos y luchó por su vida durante varios días.

