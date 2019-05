Oscar Esperanza “El Chaqueño” Palavecino vuelve a estar en el centro de la polémica y el escándalo tras haber protagonizado un tenso momento durante un recital llevado a cabo el viernes en la Plaza de la Música de la provincia de Córdoba.

El músico Renzo Tapia, que se encontraba entre el público, fue vitoreado por los asistentes al show para que pueda cumplir su sueño: compartir escenario con su ídolo, “El Chaqueño”. Pero luego de que este lo invite a subir, nada se iba a parecer a lo que siempre soñó.

Según Tapia, el folclorista lo insultó en pleno recital y lo maltrató durante toda su performance.

"Acá andamos, estoy con la cabeza media a gachas, puteado mal. Yo soy de Traslasierra, tengo un conjunto desde hace varios años y lo tenía como ídolo al Chaqueño, desde niño. Fui a escucharlo y unas señoras que me siguen, porque canto hace veinte años en la Plaza de Cura Brochero a la gorra, comenzaron a pedirle que me suba a cantar con él", relató Renzo en diálogo con Radio Suquía.

"Él se negó al principio y después preguntó ‘¿quién es Renzo?’ Cuando me vio exclamó ’Ah, pero es un viejo’. Cuando subí al escenario me dice ’cantá vos’, y yo le digo ’cantemos juntos maestro, usted es mi ídolo’ y él me dice ’no, cantá vos, a ver qué podés hacer’", reveló el músico callejero.

"En la mitad del tema intenté agarrarle la mano para que cantara conmigo, me corrió y me dijo ’no me toqués’, y entonces yo seguí cantando. Cuando termina el tema, lo quiero saludar y él ni me saludó. ’Seguí cantando’, me dijo. Cuando empecé a cantar la otra canción, él se va. Y cuando terminé, fui saliendo para saludarlo. Me miró y me dijo: ’prepárate un grupo si querés cantar, la puta que te parió’", explicó Tapia.

Humillar, insultar, y ser un maleducado con solamente una persona del público que quería cumplir su sueño...

"Ahí me re puteó, me dijo de todo, me dijo cosas que no las puedo ni repetir… Se escuchó clarito cuando me puteaba, encima me apuntaba con el dedo", enfatizó angustiado.

Carla Núñez, una de las espectadoras del recital, amplió el relato sobre lo sucedido con Renzo y “El Chaqueño”, apoyando al músico callejero y acusando al famoso folclorista de haberlo humillado e insultado.

“Lo que pensábamos que iba a ser un sueño cumplido terminó siendo una desilusión tremenda... las personas se olvidan todo lo que tuvieron que andar para llegar a ser quien son. Lamentablemente lo creímos un grande y terminó siendo un pobre diablo...ponerse a la altura de una persona que solo admira su música y deseaba cumplir su sueño ‘el cantar con el chaqueño’. ¿Quién te crees que sos? Humillar, insultar, y ser un maleducado con solamente una persona del público que quería cumplir su sueño... lamentablemente le falta la humildad y la grandeza de los verdaderamente grandes. Definitivamente dio asco como persona y artista...se sintió tan pequeño, tan poca cosa que la verdad no le erró. Renzo lo revolcó por el piso...la gente le gritó y hasta una más le pidieron...la vida tiene muchas vueltas, hoy estas allá arriba... ¿mañana quién mierda sabrá?”, escribió en Facebook.

En noviembre del año pasado, Palavecino fue acusado por una periodista de ser un machista desgradable luego de haberla hecho sentir muy incómoda durante el desarrollo de una nota. En 2017, el músico pronunció frases homofóbicas en un recital, por lo que fue denunciado en el INADI.

Fuente: Exitoína