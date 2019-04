Histórico: comienza el primer juicio por jurados en Mendoza

Hoy es un día bisagra en la historia judicial de Mendoza. Por primera vez una persona será juzgada por un jurado “popular”. Es que arranca en Tribunales el primer juicio por jurados de la historia, tras la sanción de la ley que habilita ese mecanismo para los casos de homicidios.

Alberto Sebastián Petean Pocoví , de 34 años, está acusado de homicidio criminis causa, el delito más grave del Código Penal y será juzgado por 12 personas que fueron elegidas por un mecanismo especial. Petean Pocoví, está acusado de intentar asesinar a su pareja y en la fuga atropellar y matar a dos policías. La carátula de la causa es "tentativa de femicidio" y "doble homicidio criminis causa" y arriesga una pena de prisión perpetua.

Para elegir el jurado se tomó la base de las 6.201 personas cuyos DNI se sortearon el 22 de febrero pasado y que corresponden a los documentos cuyos tres últimos números son 490, 407, 793, 372 u 838. Para el juicio se preseleccionó por medio de un software a 96 personas de ese total. Hoy se hará la audiencia de selección de los 12 jurados titulares y cuatro suplentes, con paridad de género, que tendrán la responsabilidad de emitir un veredicto en este tipo de procesos que solo rigen para los homicidios agravados y delitos que se investiguen conjuntamente.

A esta instancia, denominada también "Voire Dire" y en la que se tratarán las excusaciones que podrán plantear los jurados y las recusaciones de las partes, llegarán 96 potenciales jurados, (48 titulares y 48 suplentes), sorteados entre los 6.200 ciudadanos que conformar el padrón anual de jurados en la provincia.

A partir de las 9 de la mañana, tanto la querella como la defensa comenzarán a recusar jurados hasta que queden los 12 titulares y los 4 suplentes. Para realizar esta selección, las partes recibieron información de los 96 preseleccionados. Cada parte podrá recusar a 8 personas sin dar ninguna justificación y al resto deberán irlos descartando explicando las razones: por ejemplo si fueron policías, si tienen familiares policías, etc.

Según el procedimiento, el veredicto de culpabilidad o no culpabilidad del imputado deberá ser por el voto unánime de los 12 jurados y en caso que tras las deliberaciones no se alcance la unanimidad el juicio se declarará estancado. Si esto ocurre, se realizará un nuevo juicio con otro jurado y, en caso de volver a quedar estancado, el acusado será absuelto. Un sospechoso no podrá ser juzgado más de dos veces por el mismo hecho y entre un juicio y el siguiente el Ministerio Público Fiscal podrá retirar la acusación si entiende que la culpabilidad del acusado no podrá ser probada.

Si se determina que el acusado es culpable, el juez Rafael Escot será quien fije la pena (que en el caso de los delitos nombrados solo contemplan prisión perpetua). Ese mismo juez será quien coordine los debates. Sin embargo, el juez no podrá hacer preguntas, sólo intervendrá en caso de que alguna de las partes objete las preguntas o intervenciones de la otra parte.

El juicio durará cuatro jornadas. En ese tiempo se preservará la identidad e intimidad de los jurados, quienes no podrán ser fotografiados ni entrevistados, y tanto el público como la prensa que ingrese a la sala no podrá hacerlo con teléfonos celulares.

El caso

El 25 de mayo de 2018, el acusado apuñaló a su mujer embarazada en Maipú y huyó a toda velocidad en su camioneta Ford Ranger hacia Potrerillos.

Las fuerzas de seguridad armaron un operativo cerrojo para detenerlo y Petean Pocoví terminó atropellando y matando a los efectivos Daniel Ríos (40) y Jorge Carlos Cussi (32), quienes intentaron frenar su alocada huida a la altura del kilómetro 22 de la ruta 82, en el departamento de Luján.

Si bien los juicios por jurados fueron incorporados a la Constitución Nacional en 1853, el Congreso nunca aprobó una ley que los regule y por eso hay provincias que aprobaron sus propias normas, como el caso de Mendoza, que lo hizo en 2018.