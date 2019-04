Denuncian que un empresario argentino torturaba y abusaba de sus trabajadores en Chile

En un reportaje emitido anoche por Televisión Nacional de Chile se denunció que el empresario argentino Hugo Larrosa, golpeaba y torturaba a los trabajadores de su empresa en Chile.

El hombre, propietario de la empresa de alimentos Don Hugo y según indica el medio trasandino, se jactaba ante sus trabajadores de haber sido miembro de la Policía Federal.

De acuerdo al relato de una de las víctimas, lo que sufría "era sometimiento forzado. Me inmovilizaba y aprovechaba de hacer tocaciones. Yo creo que era su juguete. Tenía que tolerar todo esto contra mi voluntad. Yo no sabía lo que iba a hacer, nunca sabía lo que se venía. Yo sólo quería que terminara y fue tanto el dolor que no pude contenerme y me oriné".

Según el testimonio del denunciante existirían alrededor de 500 videos con registros del caso, algunos de los cuales aparecen en el reportaje.

Lo más llamativo es que la justicia chilena conoce estos antecedentes hace más de dos años, y no ha hecho nada. La empresa se encuentra en la zona industrial de Santiago, a minutos del centro.

"El dueño agarraba el trasero, a otros les agarraba el genital, etc", cuenta otro extrabajador.

"Por otra parte, te compensaba súper bien. Los premios que te daban eran súper grandes, te hacían olvidar todo, digamos", añadió. Esa sería la explicación para seguir tanto tiempo trabajando para este hombre y no contar lo que hoy denuncian.

El trabajador recordó que "todo comenzó con un tema de artes marciales, hacía llaves, me inmovilizaba y aprovechaba de hacer tocaciones (...) Después comenzaron los acosos y posteriormente ya era dejarme en vergüenza frente a mis compañeros de trabajo".

Mirá el reportaje de la televisión estatal chilena: