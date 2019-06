Finalmente la jueza Patricia Alonso decidirá la próxima semana si confirma la prisión preventiva para José Paulos (34), el médico que conduciendo alcoholizado impactó contra un taxi y provocó la muerte de Luciana Montaruli (27) el pasado 18 de mayo.

Paulos está acusado de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Montaruli y por lesiones leves contra una amiga de la joven y el taxista. Alonso deberá decidir si le mantiene esta grave imputación (arriesga una pena de entre 8 y 25 años de prisión) o si se modifica a homicidio culposo como lo solicitó la defensa del médico.

Esta mañana se llevó a cabo la audiencia de prisión preventiva en la que la Fiscalía, representada por la fiscal de Tránsito Liliana Giner, solicitó la prisión preventiva para Paulos. Basó el pedido en que, al momento del hecho, el médico manejaba con 2,79 gramos de alcohol en sangre de acuerdo a la proyección del Cuerpo Médico Forense -más de cinco veces el máximo permitido- y debió representarse el riesgo de su accionar.

Jose Paulos medico imputado por muerte

Además, hicieron hincapié en que Paulos manejaba a alta velocidad al momento del hecho y en que realizó una maniobra intempestiva con su automóvil Gol Trend, con el que terminó impactando la parte trasera del taxi donde viajaban Montaruli y una amiga por el Acceso Sur.

La querella acompañó el pedido de la Fiscalía y apuntaron contra el riesgo de fuga de Paulos en caso de recuperar la libertad. Además, destacaron que al momento del hecho estaba tan alcoholizado que "no podía ni hablar" y que en ningún momento intentó asistir a las víctimas a pesar de su condición de médico.

"No aportó su celular e inmediatamente cerró su Instagram. Buscó entorpecer la investigación. Además cerró el auto con alarma para que no se pueda realizar la requisa. Recién tres días después se pudo realizar y en el auto se encontraron 5 botellas de vino llenas y 7 botellas de cerveza vacías", resaltó el abogado querellante Antonio Carrizo.

La defensa de Paulos, a cargo de Juan Day, solicitó que no se confirme la prisión preventiva del imputado asegurando que se trató de un homicidio culposo, que prevé penas de entre 3 y 6 años de prisión, por lo cual es excarcelable. "La jurisprudencia indica que ni la alcoholización ni el exceso de velocidad constituyen dolo eventual. Hay casos como este todos los fines de semana y son judicializados como homicidio culposo", explicó Day.

Y completó: "En todo caso habría que cambiar las leyes y agravar las penas del homicidio culposo, pero en ningún caso se puede hablar de dolo eventual. En accidentes como este por lo general el conductor muere, así que si Paulos tenía intención de matar a los ocupantes del taxi también tenía intención de suicidarse".

En este sentido, Day enumeró una gran cantidad de jurisprudencia sobre casos similares en los que conductores alcoholizados provocaron accidentes fatales y no pasaron un solo día en prisión. "Esta es la ley y esta es la jurisprudencia. Yo soy querellante en muchos de estos casos y no se me ocurriría pedir dolo eventual. No hay que generarle falsas expectativas a los familiares", aseguró el abogado defensor de Paulos.

Y concluyó: "En un juicio oral los jueces decidirán qué pena le corresponde, pero no ahora. Lo de riesgo de fuga es un mito. ¿Quién se ha escapado de un delito culposo?".

Tras escuchar los argumentos de las partes, se le dio al imputado la posibilidad de hacer uso de la palabra, pero decidió no agregar nada a la exposición de su abogado defensor. La jueza Alonso solicitó un cuarto intermedio y la semana que viene decidirá si Paulos aguarda el juicio en prisión o si recupera la libertad mientras avanza la instrucción.