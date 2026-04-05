La evaluación: ¿una sentencia o una oportunidad para aprender?

Históricamente, la palabra "evaluación" ha resonado en los pasillos escolares como sinónimo de miedo, sentencias y etiquetas definitivas. Para muchos estudiantes, enfrentarse a una hoja de papel implica ansiedad, sudoración y la sensación de que su valor como personas se reduce a un número. Pero, ¿qué pasaría si cambiamos el foco? ¿Es posible que la evaluación deje de ser un control policial para convertirse en un puente hacia el conocimiento?

En su obra La evaluación como oportunidad, Rebeca Anijovich y Graciela Cappelletti nos desafían a romper con los viejos paradigmas. Según las autoras, evaluar no es simplemente calificar, promover o certificar, sino brindar una oportunidad para que los alumnos visibilicen sus logros y reconozcan sus fortalezas y debilidades.

escolar La palabra "evaluación" ha resonado en los pasillos escolares como sinónimo de miedo, sentencias y etiquetas definitivas. Archivo. El peso de las creencias: ¿Por qué evaluamos como evaluamos? Uno de los mayores obstáculos para la innovación educativa reside en las creencias inconscientes de los docentes. Anijovich señala que el proceso educativo está teñido por supuestos pedagógicos construidos de modo intuitivo a través de la propia biografía escolar. "Construir una cultura evaluativa implicaría incorporar a la evaluación como una práctica cotidiana que realizan todos... no ya para sancionar y controlar, sino para mejorar y potenciar el desarrollo de sus miembros".

Las autoras identifican dos lógicas opuestas: La lógica de la fabricación de jerarquías: Donde el alumno es pasivo, se busca la estandarización y el éxito o fracaso se define por una nota que clasifica a los estudiantes en "buenos" y "malos". La lógica de la regulación de los aprendizajes: Donde la evaluación está al servicio del alumno y del maestro, fomentando la retroalimentación y la autonomía.

Más allá de la prueba: La búsqueda de evidencias ¿Las evidencias de lo que un niño sabe solo se encuentran en un examen escrito? La respuesta es un rotundo no. La complejidad de los aprendizajes actuales excede el trabajo con lápiz y papel. Anijovich propone diversificar las fuentes de información: desde la observación sistemática y el análisis de producciones cotidianas hasta el uso de portafolios y grabaciones de audio o video. ¿Cuándo podemos afirmar que un estudiante comprende? Según el texto, la comprensión no es repetir una definición, sino poseer una "capacidad de desempeño flexible". Es decir, saber utilizar el conocimiento en situaciones nuevas y complejas del mundo real.