Caso Cuattoni: el único imputado dijo que morirá en la cárcel si lo condenan

Dionisio Elmelaj, único imputado por el crimen de Emir Cuattoni, declaró este jueves en lo que fue el último día para los testimonios y dijo que "si lo condenan, se va a morir en la cárcel", haciendo alusión a los problemas cardíacos que padece y de los que también habló en la audiencia.

El acusado, que arriesga una pena de hasta 33 años por ser sindicado de cometer un "homicidio agravado por el uso de arma de fuego", aprovechó el uso de la palabra para atacar a su exmujer, quien ayer dijo que Elmelaj admitió "haberle disparado a un negro de mierda que le robó a sus hijos".

"Todo es un invento de mi exmujer. Soy inocente, pero si me condenan, me da igual que me den 5, 10 o 20 años, me voy a morir en la cárcel", dijo el sospechoso, mientras que volvió a cargar contra su expareja a quien calificó de "borracha y drogadicta" y contó que fue denunciada hasta por sus propios hijos.

En la declaración se despegó de la autoría del crimen y aseguró no saber cómo el arma homicida fue encontrada en su vivienda de Chacras de Coria luego de un allanamiento. A raíz de esto es que sus abogados pedirán que Elmelaj sea absuelto en los alegatos finales que se brindarán este viernes.

Justamente este viernes, a más de 3 años del crimen ocurrido en el Parque Benegas de Godoy Cruz, se conocerá la sentencia que dictará el tribunal compuesto por los jueces Marcelo Gutiérrez del Barrio, Ariel Spektor y Horacio Cadile.