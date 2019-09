Caso Cuattoni: comienza el juicio contra el empresario Elmelaj

Este lunes a las 8 de la mañana comenzará en la sala 4 del Fuero Penal Colegiado el juicio contra Dionisio Elmelaj (57), el empresario viñatero acusado de matar de un disparo a Emir Cuattoni (15) en abril de 2016.

El empresario será juzgado por homicidio simple agravado por utilización de arma de fuego y por otras dos causas por tenencia ilegal de arma de guerra.

El 17 de abril de 2016, Emir fue baleado por Elmelaj en el Parque Benegas de Godoy Cruz cuando se encontraba con un grupo de amigos. El adolescente agonizó durante 42 días hasta que finalmente murió a raíz de la gravedad de sus heridas.

Al comienzo de la investigación fue detenido el empresario metalúrgico Gustavo Seré (38), quien estuvo más de un año preso hasta que descubrieron que era inocente en noviembre del año pasado.

Seré fue sobreseído tras la detención de Elmelaj, en cuya casa de Chacras de Coria se halló el arma homicida oculta en un jarrón con arroz.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir la fiscal Ríos, el día del hecho los hijos de Elmelaj sufrieron el robo de una bicicleta y llegaron llorando a su casa. Fue entonces cuando el empresario viñatero los subió a su camioneta y se dirigieron al Parque Benegas de Godoy Cruz en busca de los ladrones. Elmelaj abrió fuego contra Emir y un amigo y terminó provocando las heridas que unos días después le costarían la vida al adolescente.

La defensa de Elmelaj no discutirá la autoría del hecho. El objetivo será mostrar que el adolescente no murió por el disparo recibido sino que lo hizo por un virus intrahospitalario que se contagió durante los 42 días que estuvo internado. El juicio no se llevará a cabo bajo la modalidad de juicio por jurado a raíz de que el asesinato se produjo antes de que se sancionara la ley.