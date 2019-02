Gustavo Seré: "Marcelo Cuattoni pagó para que declaren en contra mío"

Este miércoles, la causa que investiga la muerte de Emir Cuattoni (15) sumó un nuevo capítulo. Rubén Martínez (20), uno de los jóvenes imputados por falso testimonio luego de la liberación del empresario Gustavo Seré, contó que el padre de la víctima -Marcelo Cuattoni- le pagó para que señale al empresario como autor del crimen. Seré pasó más de un año preso hasta que se comprobó que era inocente y se detuvo al verdadero autor del asesinato, Dionisio Elmelaj.

En diálogo con MDZ Radio, Seré lamentó lo ocurrido y trató de psicópata a Marcelo Cuattoni y a todos los que mintieron para lograr su detención. "Esto le pudo pasar a cualquiera y van a tener que pagar el daño que me hicieron", aseguró.

"Todavía hay un testigo para pillar que es David Martínez, para que se termine de destapar esto. Como me pasó a mí le podía pasar a cualquiera. Justo vivía cerca de la zona y tenía una camioneta y por eso me detuvieron", se lamentó Seré.

Sobre el testimonio de Martínez, quien fue detenido el fin de semana pasado, Seré aseguró que el joven "dijo que Marcelo Cuattoni le pagó, que se reunía con él y le pasaban un texto escrito y una foto para que atestiguara en contra mío".

"No sé por qué fueron contra mí. Lo van a citar a Marcelo Cuattoni y lo van a imputar por lo que pasó. Tendrá que dar sus respectivas explicaciones", explicó Seré.

Y añadió: "Alguien tiene que pagar por esto. Me tuvieron detenido por el testimonio de un testigo mentiroso. No entiendo cómo alguien puede ser tan psicópata para pagar y que mientan sobre la muerte de su hijo".

"Falta detener al otro testigo clave. Por esos dos testigos y el testimonio de Pastilla Roldán me tuvieron preso un año. A mí me detienen un año y tres meses después de la muerte de Emir. Voy a ir contra todas las personas que me hicieron daño: contra Marcelo Cuattoni, contra la gente de Inteligencia Criminal que firmaron un informe, contra el tío del nene; todos los que participaron", completó Seré.