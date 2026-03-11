Jubilada denunció que le robaron las últimas tres veces que fue a cobrar al banco

La historia de María, una jubilada de Córdoba , generó conmoción luego de que denunciara que fue asaltada tres veces en los últimos meses tras cobrar su jubilación en un banco ubicado en el centro de la capital provincial. En un triste relato, la mujer detalló en una entrevista televisiva que cada uno de los robos ocurrió en circunstancias similares.

Según explicó en el programa El Show del Lagarto de Canal El Doce, cobra su jubilación en el Banco Industrial, ubicado en la esquina de Deán Funes y Cañada, en el centro de la Ciudad.

La jubilada aseguró que los asaltos se produjeron a pocas cuadras de la entidad bancaria, cuando regresaba a su casa tras retirar el dinero.

En el segundo episodio, hace dos meses, la violencia del robo fue aún mayor. “Me pegaron, me quebraron la nariz y estoy toda golpeada”, contó con la voz quebrada.

La mujer percibe la jubilación mínima, que con el bono adicional supera apenas los 400 mil pesos mensuales. Tras el último robo, quedó sin dinero para afrontar gastos básicos.

“No tengo ni para comer, ni para pagar la luz, el agua ni nada”, expresó durante la entrevista televisiva pidiendo ayuda para superar las dificultades económicas.

María describió el modo de actuar de los delincuentes. “Te ponen el revólver en la cabeza y si no hacés caso te golpean”, afirmó.

También explicó que la zona donde ocurren los robos suele quedar prácticamente vacía a esa hora de la mañana. “Me atienden cerca de las 8:30 y a las 8:45 ya estoy saliendo del banco, pero no hay nadie en la calle”, relató.