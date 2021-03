Apuñaló a su ex para defenderse y pide que la liberen

Una mujer que está detenida por apuñalar a su ex para defenderse, pide quedar en libertad. "Estoy viva gracias a mi error", dijo.

Cintia Caruso está detenida desde noviembre cuando se defendió del ataque de su expareja, Sebastián Carballo, a quien ella había denunciado 18 veces por violencia de género.

En diálogo con TN, Cintia sostiene que el único “error” que cometió fue defenderse. Porque aquel día de finales de septiembre de 2018, Carballo apareció en la casa de José C. Paz donde ella vivía, porque se había enterado que esperaba un hijo de su nueva pareja. Y lo hizo también armado con un cuchillo con el que la atacó delante de las dos hijas que tienen en común.

La mujer forcejeó con ese hombre con el que había compartido ocho años de su vida y en la desesperación del momento, logró desarmarlo y le dio un puntazo.

“Gracias a mi supuesto error estoy viva”, remarcó Cintia, y añadió: “Si no, era una más de la lista”.

El hombre la acusó a ella por agresiones y aunque desde la Justicia nunca recibió una notificación, a fines del año pasado Cintia se enteró que estaba prófuga por esa causa y se entregó.

“Necesito estar libre por mis hijos”, pidió la mujer, que además de las dos hijas que tuvo con Carballo es madre de otros cinco chicos. El abogado oficial que la representa solicitó el beneficio del arresto domiciliario, pero fue rechazado por un supuesto riesgo de fuga sin considerar que ella misma fue la que se puso a disposición de la Justicia ni su contexto de extrema vulnerabilidad.

Cintia sumó un capítulo más a su dramática historia: “Cuando me entregué, una de nuestras hijas gritaba con papá no, él me toca acá”. Mientras se la llevaban esposada su mundo se terminó de derrumbar y recién el 10 de febrero de 2021, estando detenida, pudo presentar una denuncia contra Carballo por abusar sexualmente de su hija en la UFI 14 de San Martín, de la cual todavía no tuvo ninguna respuesta.

“Yo me defendí y lo apuñalé. Temí por mi propia vida, tenía miedo de que me mate”, aseguró Cintia. Y concluyó: “Mis heridas son menos importantes que las de él para la justicia, no me dieron importancia”.