San Juan: dos familias protagonizaron una batalla campal

Dos familias de la localidad sanjuanina de Santa Lucía protagonizaron un verdadero escándalo cuando se agarraron a trompadas dentro de un negocio luego de que un perro caniche mordiera a una nena en las inmediaciones del lugar. El hecho que desató la rencilla se produjo hace dos meses, pero la violencia entre ambas familias ha ido escalando en las últimas semanas.

"Cuando pasó esto me pegaron una piña y me tiraron contra un portón de chapa que tengo en mi casa", relató al portal Tiempo de San Juan la dueña del perro, Patricia Vera. La mujer denunció a los agresores por la golpiza en la comisaría local y la situación empeoró.

A la denuncia inicial le siguieron otras tres por las constantes agresiones que recibía cada vez que salía a la calle y una cuarta, en la Central de Policía, con las amenazas que le habían enviado a su hija por Facebook como evidencia.

Sin embargo, cuando los Vera dieron por superado lo ocurrido luego de que se calmara la situación, fueron a hacer las compras a un negocio que se encuentra cerca de su casa y volvieron a ser agredidos.

De acuerdo al testimonio de la denunciante, la familia de la nena actuó en manada y al primero que le pegaron fue a su hijo, un chico menor de edad. Ella intervino en ese momento para que dejaran de golpearlo y también la agredieron, al igual que a su marido. "Todo adentro del negocio", indicó.

La violenta agresión fue registrada por las cámaras de seguridad del local y rápidamente se viralizó en redes sociales. Tras la brutal agresión, Vera contó que le rompieron un vidrio del auto y uno de los presuntos agresores fue hasta su casa armado y la amenazó.

"Me puso un arma en la cabeza y me dijo que me iba a matar", aseguró la dueña del caniche que, en las últimas horas, presentó su quinta demanda por lesiones y amenazas y pidió una orden de restricción de acercamiento contra los violentos.