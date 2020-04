Chocó un móvil del SAME que trasladaba a Alberto Crescenti

Este viernes se produjo un aparatoso accidente en la Ciudad de Buenos Aires, protagonizado por un vehículo particular y una camioneta del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias), que trasladaba ni más ni menos que a su titular, Alberto Crescenti.

El choque se produjo en Balvanera, en la intersección de las calles Callao y Sarmiento. Hasta allí llegó personal de Bomberos de la Ciudad, de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad.

Crescenti no viajaba en una ambulancia, si no en una camioneta del SAME, y debió ser trasladado a un hospital. Desde el nosocomio confirmaron que se encuentra fuera de peligro, y que solo sufrió una luxación de hombro.

El conductor de la camioneta sanitaria se liberó por sus propios medios, en tanto que el chofer y único ocupante del auto particular también terminaron ilesos.