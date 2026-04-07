Horror en Recoleta: encontraron muerta a una mujer de 92 años junto a otra, inconsciente, en su departamento

El lunes, una mujer fue encontrada sin vida en su departamento del barrio porteño de Recoleta , junto a otra mujer que estaba inconsciente, quien fue rescatada por el personal del SAME y trasladada al Hospital Rivadavia .

El terrible hallazgo ocurrió en un edificio ubicado sobre la avenida General Las Heras al 2100, entre Uriburu y Azcuénaga. La intervención comenzó después de la denuncia de un vecino, que advirtió que no veía a las ocupantes desde hacía varios días y que, además, percibía un fuerte olor a gas.

Tras el aviso, personal de Bomberos de la Ciudad ingresó al departamento, situado en el quinto piso del edificio. Dentro del inmueble encontraron a dos mujeres inconscientes en distintos ambientes. Una de ellas estaba en un dormitorio y ya había fallecido. La otra, de 95 años, fue localizada en otro sector de la vivienda.

Luego del ingreso de los rescatistas, intervino personal del SAME. En el lugar, los médicos constataron la muerte de una de las mujeres y dispusieron el traslado de la sobreviviente al Hospital Rivadavia. De acuerdo con fuentes policiales, la mujer asistida presentaba un cuadro de desorientación al momento de ser atendida.

El hecho ocurrió en un edificio ubicado en la Avenida General Las Heras al 2100, entre Uriburu y Azcuénaga.

Fuentes del caso identificaron a la víctima fatal como Hortencia Galeano, de 92 años. En tanto, la mujer que se encontraba en estado de inconsciencia fue identificada como Corina Rearte. Por el momento, se desconoce el vínculo entre ambas y el tiempo exacto que llevaban dentro del departamento antes de que las encontraran.

Cuáles son las hipótesis que maneja la fiscalía

En un primer momento, la denuncia del vecino había incorporado la sospecha de una posible pérdida de gas, debido al olor que percibía en el edificio y a la ausencia de contacto con las ocupantes durante varios días. Sin embargo, según pudo saber TN, los peritajes realizados en el lugar descartaron tanto una fuga de gas como la presencia de monóxido de carbono.

Hospital Rivadavia El Hospital Rivadavia está ubicado en Avenida Las Heras 2670 del barrio porteño de Recoleta. Captura Google Maps

Con ese resultado, la principal hipótesis que manejan los investigadores apunta a que las mujeres habrían sufrido un cuadro vinculado con causas naturales.

La actuación judicial recayó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21. Ese despacho ordenó las primeras medidas dentro del expediente iniciado por averiguación de causales de muerte, una figura utilizada para avanzar en la determinación de las razones del fallecimiento cuando todavía no existe una conclusión definitiva.