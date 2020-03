Surfer que volvía de Brasil discutió con periodistas y se negó a hacer la cuarentena obligatoria

Un joven que volvía de hacer surf en Brasil protagonizó una insólita escena este martes en la Panamericana, en la Ciudad de Buenos Aires, cuando se enfrentó con periodistas y escapó de un control policial, violando de esta manera la cuarentena obligatoria que debe realizar por haber estado en uno de los países de riesgo indicados por la OMS.

El joven sorprendió a todos al circular por la Panamericana al mando de una camioneta en la que llevaba dos tablas de surf. Efectivos policiales y de Gendarmería le indicaron que debía cumplir con la cuarentena obligatoria de 14 días en su domicilio a raíz de que regresaba de Brasil y los patrulleros lo escoltaron hasta su casa en el barrio porteño de Flores. Sin embargo, unas horas después se volvió a escapar.

Antes de ser escoltado hasta su domicilio, el joven se enfrentó con un grupo de periodistas que le remarcaron su irresponsabilidad. "Me fui a Brasil el 8 de marzo, antes de que pasara todo esto. Ustedes tampoco están respetando la cuarentena, no se me acerquen", increpó el joven a los trabajadores de prensa, y luego agregó: "Mi papá es muy importante. Si me hacen algo, se van a lamentar".

Según indica Crónica, cuando se retiraron los policías tras acompañar al joven hasta su domicilio, el muchacho en cuestión se volvió a subir a su camioneta y escapó del lugar, incumpliendo nuevamente la cuarentena.

El caso ahora seguirá por vías judiciales y es deber de la policía localizarlo para que cumpla la cuarentena obligatoria de 14 días en su domicilio. En las redes el joven se convirtió en tendencia luego de que se viralizara el video de su discusión con periodistas y policías. Los usuarios lo calificaron como "el boludo" y "el cheto" y criticaron su actitud irresponsable.