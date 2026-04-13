Video emotivo: un soldado argentino se reencontró con su hijo de 4 años después de seis meses sin verse

Un emotivo episodio tuvo lugar, recientemente, en un jardín de infantes de la provincia de San Luis . Un soldado argentino apareció en una sala de Nivel Inicial, con el fin de reencontrarse con su hijo de 4 años, después de seis meses sin verse, provocando la ternura y la emoción de todos los presentes en la sala.

Tras el encuentro, el equipo de Nivel Inicial del Instituto Nuestra Señora del Carmen , ubicado en Villa Mercedes, San Luis , compartió el registro del conmovedor momento en sus redes sociales, logrando que el video se viralizara y rápidamente emocionara a miles de usuarios a lo largo del país.

Tal como se puede ver en el video, la maestra jardinera se encontraba en medio de la clase contando “a la una, a las dos y a las tres” junto a sus alumnos, cuando el soldado Martín Espinosa apareció en la sala. Tras esto, todos los niños se dieron vuelta, esperando una sorpresa. Fue en ese momento que el pequeño Valentino se dio cuenta que era, nada más ni nada menos, el regreso de su papá, a quien no veía desde hacía seis meses.

“¡Papá!”, exclamó Valentino al ver a su padre en el jardín . Con el uniforme puesto, de rodillas y con los brazos abiertos, Martín esperó a que su hijo corriera hacia él, visiblemente emocionado.

“No queremos dejar pasar este maravilloso momento vivido en nuestra sala, nuestro jardín . El reencuentro de un Papá y su hijo, nuestro alumno, Valentino, de la sala de 4 años ‘Virgen Niña’”, se puede leer en la descripción del video en la red social Instagram. La institución, además, agregó: “Luego de 6 meses, regresa desde muy lejos, Chipre , (País en Medio Oriente), cumpliendo su deber con la patria. Gracias por regalarnos tan mágico y emotivo momento”.

Es que Martín Espinosa se encontraba en Chipre, cumpliendo su deber como parte de los Cascos Azules -fuerzas de paz de las Naciones Unidas (ONU) que buscan proteger a civiles, mantener la seguridad, ayudar humanitariamente y garantizar acuerdos de paz-. Allí, pasó seis meses, alejado de lo que más ama: su familia.

Tras el encuentro y la viralización del video, Martin Espinosa comentó: “Gracias por organizar y dejarme vivir este momento”. Como si fuera poco, el contenido se vio repleto de comentarios de personas conmovidas ante la situación.

“Che, basta de subir videos que me hacen deshidratar de tanto llorar”; “Acá, botón de los llorones”; “Mañana me va a pasar lo mismo volviendo de la Antártida, ¡después de 125 días! ¡Vuelvo y veo a mi familia!”; “Mi papá se fue a Croacia, justo cuando empecé el secundario; estuve 6 meses sin verlo. Orgullosa de ser hija de militar”; “Una vez fui ese niño, mi papá militar de fuerza aérea se fue por 12 meses a la Antártida un dolor en el corazón esa despedida”; “Mi pasión es llorar con momentos ajenos y emocionantes. El mejor encuentro que un padre puede tener”, se pudo leer entre los comentarios.