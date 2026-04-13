Impactante: una mujer cayó a las vías de la línea B de subte, fue arrollada y perdió la pierna

Una mujer cayó a las vías y fue arrollada por una formación en la estación Federico Lacroze. El servicio de la línea B funciona con recorrido limitado.

Se desconoce la gravedad de las heridas de la mujer, que ya fue trasladada a un hospital.

El hecho ocurrió este lunes al mediodía en la estación Federico Lacroze de la línea B de subte, donde una mujer cayó a las vías y fue arrollada por una formación. En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos y personal del SAME para asistir a la víctima.

Por el momento, el servicio se encuentra limitado entre las estaciones Leandro N. Alem y Ángel Gallardo. La mujer de 70 años fue derivada al Hospital Pirovano con politraumatismos.

Según trascendió, la mujer permaneció varios minutos debajo de uno de los vagones hasta que se activó el protocolo y pudo ser socorrida por los Bomberos. Por otro lado, se desconoce cómo fue que se produjo su caída al andén.

Sin embargo, se supo que sufrió la amputación de la pierna derecha producto del accidente, donde personal del SAME debió aplicarle un torniquete para poder trasladarla.

El comunicado del Subte Usuarios de la línea comenzaron a reportar además demoras en el servicio, mientras que desde la cuenta oficial del Subte informaron también de esta demora en la frecuencia.