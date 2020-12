El papá de Florencia Romano: "Es importante que nadie la saque de Mendoza"

En medio de una febril búsqueda para dar con el paradero de su hija, José Romano, el papá de Florencia, comentó cómo se siente y admitió que su pálpito es que la muchacha no está lejos. Sin embargo, pidió la colaboración de los mendocinos, en especial para evitar que alguien saque a la chica de la provincia de Mendoza.

En diálogo con colegas de Canal 7, José recapituló la secuencia del sábado 14 de diciembre, el día en que vio por última vez a la adolescente de 14 años. "Salió a las 12 de casa, para tomarse el micro. Las cámaras registran su llegada a Gutiérrez, sola, a las 12.35 y luego no se la vuelve a ver. Yo sospecho que no está lejos", detalló el hombre.

A partir de entonces el rastro se hace discontinuo. Se cree que Florencia fue a la casa de los hoy detenidos Pablo Arancibia (33) y Micaela Méndez (27). Se habla de gritos y rasguños. José reconstruye lo que sabe de esa tarde: "a las 18.55 le envía un mensajito a una amiga y le dice que enseguida volverá a casa. A las 7.05 intentamos ubicarla, pero ya no tenía conexión".

Los padres creyeron que la chica se había quedado sin batería. El domingo fueron a la fiscalía de Rodeo de la Cruz (Guaymallén); pero no consiguieron radicar la denuncia hasta la tarde del lunes porque -dicen- "no había personal".

Lo último que se sabe

Esta mañana, José fue al callejón Berra, donde está el domicilio de la pareja sospechada.

"Tengo la sensación de que no está lejos"

"Fui a ver qué hay, qué encuentro, porque me dicen que no han hallado nada concreto aún. Y voy a seguir buscando a mi hija en San Rafael, en La Paz, donde haga falta. Tengo la sensación de que no está lejos. Por eso pido que estemos atentos para que no la saquen de Mendoza".

Florencia tiene 14 años.

Romano describió a su hija como una persona educada y que "siempre avisa cuando no va a volver a casa". "Pienso que a lo mejor está con un chico más grande y tiene miedo de que los descubran, o algo así. Vamos a seguir. Me están ayudando todos los amigos de Flor, que organizan marchas. E insisto en esto: tenemos que lograr que no la saquen de Mendoza".

La fiscal Claudia Ríos, que lidera la pesquisa, tiene tiempo hasta esta tarde para formalizar las imputaciones contra los dos sospechosos. Entre tanto, la búsqueda no se detiene y hay una considerable movilización popular para saber dónde está la adolescente.