Comunicación transformacional: la habilidad que redefine el liderazgo en las empresas

Durante años, el liderazgo corporativo se midió principalmente por la capacidad de tomar decisiones, ejecutar estrategias y alcanzar resultados. Sin embargo, en un escenario laboral atravesado por la incertidumbre, la transformación tecnológica y nuevas expectativas de las personas hacia el trabajo, las empresas empiezan a mirar otra habilidad clave: la comunicación .

La tendencia que empieza a ganar espacio en el mundo corporativo es la comunicación transformacional: una forma de liderar conversaciones que no solo informan, sino que generan claridad, confianza y cambio real en las organizaciones. La comunicación no es solo lo que decimos, sino el impacto que nuestras palabras, silencios y emociones generan en los demás. Las empresas no cambian únicamente con nuevas estrategias. Cambian cuando cambian las conversaciones que sostienen sus líderes y sus equipos.

Uno de los grandes desafíos actuales dentro de las organizaciones es la falta de conversaciones claras. Evitar feedback, postergar conversaciones incómodas o utilizar mensajes ambiguos genera confusión, desgaste y pérdida de confianza en los equipos. En ese sentido, cada vez más compañías están empezando a entrenar a sus líderes no solo en habilidades técnicas, sino también en cómo conversar, escuchar y dar feedback de forma efectiva. Diversos estudios internacionales respaldan esta tendencia.

De acuerdo con el informe Global Human Capital Trends de Deloitte, las organizaciones están revalorizando cada vez más las habilidades humanas dentro del liderazgo . En la misma línea, el i nforme State of the Global Workplace de Gallup muestra que los equipos con altos niveles de compromiso —un factor estrechamente vinculado con la calidad del liderazgo y la comunicación— pueden registrar hasta 23% más rentabilidad y 18% más productividad en ventas que aquellos con menor engagement. Este cambio refleja una transformación más profunda dentro de las empresas . Durante mucho tiempo el liderazgo se asoció principalmente con la estrategia o la toma de decisiones. Hoy las organizaciones empiezan a entender que la calidad de las conversaciones que tienen los líderes con sus equipos impacta directamente en la cultura, la confianza y los resultados. La asertividad no es hablar más ni imponer un punto de vista: es dar claridad, sostener la relación y generar confianza”, sostiene.

De acuerdo con especialistas en cultura organizacional, el liderazgo contemporáneo se apoya cada vez más en habilidades humanas que antes se consideraban “blandas”, pero que hoy impactan directamente en resultados de negocio: clima laboral, compromiso, retención de talento y capacidad de innovación. En ese marco, la comunicación se convierte en una herramienta estratégica para ordenar equipos, resolver conflictos y tomar decisiones de manera más efectiva.

Esta tendencia también se refleja en investigaciones globales sobre liderazgo y compromiso laboral. Según el informe State of the Global Workplace 2024 de Gallup, el 70% del nivel de compromiso de un equipo depende directamente de su manager, lo que pone en primer plano el rol de los líderes en la calidad de las conversaciones, el feedback y la construcción de confianza dentro de las organizaciones. Podés tener una visión brillante y un plan estratégico impecable, pero si tu mensaje no conecta con las personas, se pierde. No solo importa lo que decís: importa cómo hacés sentir a quienes te escuchan. Para la especialista, el liderazgo del futuro exige coherencia entre palabra, emoción y acción, algo que impacta directamente en la credibilidad de los líderes frente a sus equipos. Conversaciones que transforman culturas.

El liderazgo del futuro exige coherencia

La comunicación transformacional propone ir un paso más allá de la comunicación corporativa tradicional. Su foco no está solo en el mensaje, sino en el tipo de conversaciones que se habilitan dentro de las organizaciones. Esto incluye desde la manera en que se dan feedbacks y se toman decisiones hasta cómo se construyen relaciones de confianza dentro de los equipos. Cuando mejoramos la forma en que nos comunicamos, no solo mejoran las relaciones: también se ordena la cultura de la empresa, quien trabaja con líderes y equipos en Latinoamérica acompañando procesos de transformación organizacional.

Según su experiencia, muchas de las tensiones laborales más comunes —mal clima, rotación de talento o equipos desmotivados— suelen tener su origen en problemas de comunicación más que en cuestiones técnicas. Por eso, cada vez más organizaciones empiezan a incorporar programas de formación enfocados en liderazgo consciente, escucha activa y conversaciones efectivas. Comunicar no es hablar: es conectar, generar sentido y habilitar conversaciones que hagan avanzar a las personas y a las organizaciones.

* Vero Salatino, especialista en liderazgo y cultura organizacional.