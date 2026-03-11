En el marco del Día Mundial del Riñón 2026 , que se conmemora el 12 de marzo, la Sociedad Argentina de Nefrología (SAN) se suma a la campaña internacional bajo el lema “ Salud renal para todos: cuidando a las personas, protegiendo el planeta”, un llamado global que vincula la salud de las personas con el cuidado del ambiente. La enfermedad renal crónica (ERC) constituye hoy uno de los principales desafíos sanitarios a nivel mundial y nacional.

Afecta aproximadamente a 1 de cada 10 personas y, debido a su carácter frecuentemente asintomático en las etapas iniciales, suele diagnosticarse en forma tardía. La ERC incrementa el riesgo cardiovascular, impacta negativamente en la calidad de vida y, en estadios avanzados, requiere terapias de reemplazo renal —como la diálisis o el trasplante— altamente demandantes de recursos sanitarios y económicos. La buena noticia es que la detección precoz puede salvar vidas.

También implica reducir complicaciones y evitar tratamientos complejos y de alto impacto presupuestario. En los casos avanzados, el trasplante renal constituye la alternativa terapéutica con mejores resultados en términos de supervivencia, calidad de vida y reinserción social. La promoción del trasplante temprano y preventivo no solo mejora los resultados clínicos, sino que también reduce la dependencia prolongada de terapias dialíticas. El lema de este año pone de relieve la necesidad de integrar la salud renal y la sostenibilidad ambiental. Los efectos del cambio climático y los factores ambientales emergen como determinantes cada vez más relevantes en la progresión de la ERC , mientras que las terapias de reemplazo renal —particularmente la diálisis— presentan una elevada huella ambiental. En este contexto, el trasplante renal se posiciona también como una estrategia alineada con modelos de atención más sostenibles, eficientes y centrados en las personas.

Este año marca además un hito histórico: en la 78.ª Asamblea Mundial de la Salud , la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) adoptó por primera vez una resolución específica que reconoce a la enfermedad renal como prioridad de salud pública, insta a fortalecer la prevención y el diagnóstico oportuno, y otorga carácter formal al Día Mundial del Riñón . Acto central en Buenos Aires. El acto central del Día Mundial del Riñón se realizará el miércoles 12 de marzo de 2026 en la Academia Nacional de Medicina y será transmitido en vivo a través del canal oficial de YouTube de la SAN (Haciendo click aquí) . La jornada reunirá a autoridades sanitarias, referentes científicos, sociedades médicas e instituciones académicas con el objetivo de reflexionar y promover acciones concretas que fortalezcan la prevención de la ERC , el acceso equitativo al trasplante y una atención renal sostenible.

Estarán presentes el Ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Dr. Fernán Quiroz, y el Dr. Carlos Alberto Soratti, presidente del Incucai, quienes recibirán una distinción como socios honorarios de la Sociedad Científica de Nefrología por su dedicación incansable al fortalecimiento del sistema de salud, su compromiso sostenido con la promoción del trasplante y su valiosa contribución al desarrollo de políticas públicas orientadas a mejorar el acceso y la calidad de la atención de las personas con enfermedad renal en la Argentina. La enfermedad renal crónica es silenciosa pero prevenible. Tenemos herramientas simples y costo-efectivas para detectarla a tiempo.

Este Día Mundial del Riñón nos convoca no solo a cuidar la salud de las personas, sino también a repensar cómo brindamos tratamientos más sostenibles, equitativos y centrados en el paciente. La salud renal debe ser una prioridad en la agenda sanitaria. Desde la Sociedad Argentina de Nefrología se convoca a gobiernos, equipos de salud, instituciones, industria y comunidad a: priorizar la prevención y la detección temprana; a integrar el control de la función renal en personas con factores de riesgo; a promover el acceso equitativo al trasplante renal y a impulsar modelos de atención más sostenibles sin comprometer la calidad asistencial.

La salud renal es un compromiso colectivo

Cuidar los riñones es cuidar la vida y también el planeta.

* Dra. Marina Papaginovic Leiva, presidente de la SAN. Sociedad Argentina de Nefrología.