Acusado de matar por la espalda: primer día del juicio a "Mojo" Zúñiga

El 5 de febrero de este año, el "Mojo" Zúñiga (23) iba en moto junto a un amigo por la calle Sarmiento, en el Barrio Belgrano de Guaymallén. La acusación señala que se bajó del rodado, se acercó a Felipe Carrizo (23) y le disparó con un arma tumbera y por la espalda, lo que causó la muerte de la víctima en pocos minutos. Este martes, el juicio por jurados que deberá definir la responsabilidad de "Mojo" tuvo su primera jornada, y tanto la parte acusadora como la defensa abrieron el juego.

La primera en hablar fue la fiscal Claudia Ríos, que explicó de manera didáctica cuáles son las funciones de la fiscalía y qué se pretenderá demostrar a lo largo de los debates. "La fiscalía no tiene nada 'en contra de Zúñiga' -dijo-; sino que persigue un interés social que también va en defensa de alguien que ya no está. Demostraremos que el imputado es culpable. Y yo le he colocado un título a este caso: 'lo tomó por sorpresa'".

Con ello se refería a la acusación de homicidio agravado por alevosía y por el uso de arma de fuego que pesa sobre el imputado. Para la fiscalía y la querella, aquel mediodía de febrero Carrizo iba completamente inerme y desprevenido al momento de recibir el balazo, lo que encuadra el crimen dentro de la "alevosía", ya que se interpreta que no tuvo modo de defenderse.

Ejemplo de un arma tumbera, como la que habría usado "Mojo".

A su turno, el jefe de fiscales de Homicidios, Fernando Guzzo, anticipó las pruebas que usará el Ministerio Público: "vamos a probar que este hecho fue captado por cámaras de seguridad de una empresa privada que hay en la zona, vamos a presentar testigos, y vamos a demostrar que Zúñiga escapó de su casa junto a su mujer y sus dos hijas, a lo que se sumará el testimonio de médicos y especialistas". En el mismo sentido fue Claudia Vélez, la abogada querellante que representa a Edith y Hugo Carrizo, los padres de Felipe.

Zúñiga y Carrizo no se llevaban nada bien. Se dice que habían tenido choques previos.

La defensa, a cargo del Dr. Pablo Ramón Rotondi, anticipó que cuestionará la versión de algunos testigos, y recalcó que desde su punto de vista no están dadas las condiciones para mantener la acusación sobre Zúñiga, que podría implicar una pena de prisión perpetua. Así lo establece el Código Penal Argentino en el artículo 80 inciso 2, donde se especifica que se aplicará el máximo castigo a quien matare "con ensañamiento, alevosía, veneno u otro procedimiento insidioso".

Rotondi es el defensor de "Mojo".

¿Cuál fue el móvil del crimen? Se sabrá más conforme avance el debate. Trascendió, no obstante, que Zúñiga y Carrizo no se llevaban bien: habían discutido varias veces e incluso se habla de escenas violentas. Carrizo, de hecho, ya había recibido dos plomazos en un incidente anterior.

Esos y otros detalles deberían ventilarse en este proceso por jurados que representa, de alguna forma, una vuelta a cierta normalidad en Tribunales, luego del "parate" al que obligó la pandemia y la tarea de protocolización que hubo que seguir para evitar contagios.