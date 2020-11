Los espeluznantes detalles del ataque a las bailarinas: "Escuché el impacto del cuchillo en la pierna de Juli"

Tras el ataque de Sebastián Villarreal a la bailarina y profesora de danzas Julieta Antón en un instituto de Palermo, ahora quien brindó declaraciones del terrible momento fue Sofía Bovino, la propietaria del lugar que defendió a la joven y también terminó herida por Villarreal y por una esquirla del proyectil que disparó la policía para reducir al violento que las estaba agrediendo.

"De repente escuchamos un grito muy tremendo, y enseguida más gritos, y vemos que Juli viene corriendo y atrás la sigue este chico con el cuchillo en la mano. Juli vino hacia donde yo estaba, y quedé en el medio entre el agresor y ella", rememoró la mujer que administra el estudio de danza.

"Me recuerdo pegándole patadas y él tratando de acuchillar a Juli. Todo es una nebulosa. Escuché el ruido del impacto del cuchillo de él sobre la pierna de Juli, y en un momento estábamos en el piso, ella debajo mío y él me agarraba de la muñeca derecha y me decía: ‘vos correte’", contó Sofía Bovino en el programa Cortá por Lozano de Telefé.

Julieta Antón, la bailarina atacada por Villarreal

Sofía intervino cuando vio que Villarreal se abalanzó con un cuchillo de carnicero sobre Julieta Antón, pero recordó que el agresor intentó justificar su actitud en ese momento. “Le conté que me abusaron y ella se burló de mí”, vociferó el atacante mientras amenazaba de muerte a las dos mujeres en el Club de Danza.

"No sé en qué momento aparecieron unos chicos que estaban colocando ventanas en el piso de abajo. Le pedían que se alejara, tenían unas sogas a intentaban amenazarlo con eso. Y él les decía: ‘Váyanse o las mato a las dos’. Fue un espanto. Todo el tiempo trataba de mirarlo a los ojos y pedirle que parara. Me tiró un cuchillazo y yo quise frenarlo con la mano izquierda y ahí me cortó", rememoró Sofía Bovino, quien aún debe ser operada de una mano.

Sebastián Villarreal sigue en el Hospital Tornú, donde quedó internado fuera de peligro desde el martes a la tarde y bajo una doble custodia policial. Está imputado por tentativa de femicidio reiterada, pero los peritos psiquiátricos que lo evaluaron, indicaron que Villarreal tiene que ser internado en “una institución neuropsiquiátrica” para ser diagnosticado y tratado.

Según el informe realizado por el equipo interdisciplinario de Salud Mental del Hospital Tornú, el hombre dice padecer “alucinaciones auditivas” y “visuales”, de las cuales “se defiende rezando, respirando y bailando”. Por todos esos motivos, los especialistas plantearon la duda de si Villarreal podía ser imputado por la agresión.