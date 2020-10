Indignante: una escuela de Guaymallén sufrió 8 robos en el año

La escuela Guaymaré, ubicada en la localidad de Bermejo, en Guaymallén, volvió a ser víctima de la inseguridad y sufrió su octava entradera en lo que va del año.

Las autoridades de la institución educativa, ubicada en Mathus Hoyos y Allayme, publicaron una emotiva carta en redes sociales pidiendo por favor que ya no roben más porque "no queda nada para llevarse".

"Nuestra escuela Guaymaré sufrió la octava entradera del año. Esta vez la alarma alertó a transeúntes que avisaron. Allí fuimos y al llegar vimos que todo era destrucción. Las rejas de una, dos, varias, muchas ventanas habían sido violentadas, por una fuerza indescriptible, la misma que había arrancado la cerradura entera de la puerta de informática", se lamentó la directora de la institución.

Y agregó: "Hierros, piedras, caños, usaron para entrar; menos mal que el sereno ya había concluido su turno. No quiero pensar que hubiera sido de la suerte de este trabajador si allí hubiese estado"

"Todo lo que encontraron y carecía de valor económico, pero sí educativo, fue lanzado al piso. El módulo aula al que intentaron sacarle un calefactor valiéndose de la ventana, despedía gas, pero llegamos a tiempo para evitar lo que hubiese sido una tragedia", agregaron desde la entidad educativa.

Y cerraron con un triste pedido: "Señores, no hace falta que nos rompan más nuestra escuela, las puertas no tienen llaves, no hay más nada de valor. Por favor ya no la DESTRUYAN MÁS. Solo hemos dejado una caja con libros que hablan del respeto, la dignidad, quizás todavía les sean útiles".

"La escuela, nuestra escuela, es de todos, también de ustedes. Cuidémosla. No se olviden de los libros", completó la emotiva carta de los directivos de la institución.